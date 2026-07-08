حسام حسن "يقاطع المونديال" ويهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين

شنّ مدرب مصر حسام حسن حملة على التحكيم والتنظيم معتبرا أن منتخب بلاده "ظُلم بفعل فاعل، والأرجنتين لا تستحق الفوز" الثلاثاء في أتلانتا، في ثمن نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم.

وقال حسن في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي خسرتها مصر 2-3 بعدما كانت متقدمة بثنائية نظيفة حتى الدقائق العشر الأخيرة: "اليوم ظُلمنا بفعل فاعل بسبب الأحداث التي حصلت في المباراة، وأجزم أن من يبرمج المباريات لم يسبق له لعب كرة القدم وليس له علاقة بها. ليس هناك مباريات تلعب الساعة الثانية عشرة ظهرا" في إشارة الى موعد اقامتها بالتوقيت المحلي في أتلانتا.

وأضاف "توقيت مباراة اليوم من المفروض أن يخصص للمشي واستنشاق الهواء او الإفطار ولكن ليس للعب، لذلك أنا معترض على الأمور التي حصلت داخل وخارج الملعب. كان هناك متسع من الوقت لبرمجة المباراة بعد الظهر أو مساء طالما أن هناك مباراتين فقط يوميا وأقيمت مباريات عدة في وقت متأخر مساء".

"سأقاطع المونديال"

وتابع "ما حدث غير عادل وفوز الأرجنتين غير مستحق، وأنا أعد الجميع عند عودتي الى بلدي والى بيتي بأنني لن أشاهد مباريات المونديال لانه ليس هناك عدل فيها".

وأردف قائلا "أنا فخور بمنتخب بلدي، نحن جهاز وطني وبلاعبين محليين نحو 23 أو 24 من الدوري المصري، واجهنا منتخبا بلاعبين في مختلف أنحاء العالم وأغلى لاعبين في العالم، اجتهدنا وكنا أفضل من حاملي اللقب، كنا الأفضل في كل شيء ولكن النتيجة كانت فيها مؤثرات داخلية داخل الملعب وخارجية قبل المباراة".

وأبرز "من الواضح أن الضغوطات التي مارسها الأرجنتينيون على الحكم (الفرنسي فرانسوا لو تيكسييه) نجحت لانهم كانوا معترضين على انه فرنسي ومنتخب بلاده لا يزال في المنافسة. في الحياة من يمشي على الطريق الصحيح يتعب ونحن كنا على الطريق الصحيح وتعبنا وتأذَّينا بعوامل خارجية".

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وتابع "كان من حقنا الفوز ولا أريد أن أقول حظ أوفر لنا في المرة المقبلة، لاننا خرجنا بشرف ولكن النتيجة اليوم بعيدة عن الشعار الذي يرفعه الاتحاد الدولي ألا وهو الروح الرياضية والاحترام".

وأُلغي هدف لمصطفى زيكو عندما كانت مصر متقدمة 1-0 بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لاكتشاف خطأ على ليساندرو مارتينيس في وقت أبكر من الهجمة.وأضاف حسن "كانت لنا ركلة جزاء ألغيت وارتدت الأرجنتين بهجمة وسجلت هدفا وحكم الفيديو المساعد (في أيه آر) لم يحرك ساكنا، عكس الهدف الثاني الذي سجلناه مطلع الشوط الثاني وألغي بطريقة غريبة وبعد العودة الى (في أيه آر) الذي لم نحظ به عندما اهتزت شباكنا".

واكد أنه "غير مقتنع بالمباراة، أنا مقتنع بفريقي، أنا قدمت أداء جيدا ولكن ليس بما حصل في اللقاء ولن أجامل وأقول أننا لعبنا جيدا ونملك منتخبا جيدا والأرجنتين حققت نتيجة جيدة، لن أقول ذلك، لا لن نضع رأسنا تحت الارض مثل النعامة ولكن ليس هناك مصداقية فيما حصل".

"كالشمس في وضح النهار"

وتساءل المدرب "ربما كانوا يريدون إبقاء بطل العالم في البطولة؟ ربما أرادوا استمرار مشاركة ميسي؟. في كرة القدم، توجد أحيانا عوامل خارجية تتجاوز الجوانب الفنية. بطل العالم حصل على دعم على جميع المستويات".

وسبق وأكد المدرب المصري هذه المزاعم مباشرة بعد نهاية المباراة حيث قال حسن لشبكة بي.إن سبورتس بعد المباراة "كنا أفضل، لكن ما حدث ليس عدلا، ما حدث معنا ليس عدلا، كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء، وألغي هدف، ولا أعرف لماذا، وبعد ذلك كان يمكن أن نتقدم 3-1، لكن النتيجة انقلبت إلى 2-2".

وأضاف "لا أعلم، هل يمكن أن يكون الموضوع من أجل التسويق، هل يريدون أن يستمر بطل كأس العالم في البطولة؟ هل يريدون استمرار (ليونيل) ميسي؟".

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث حسن مجددا عن القضية الفلسطينية مشيرا الى انه كان يتكلم "عن حالات انسانية وعن أطفال قتلوا والذين قطعت أيديهم وأرجلهم والذين فقدوا البصر، هناك أناس لا يشعرون بهم ومن المفروض أن يقوم عالم كرة القدم والإعلام والرياضة واللاعبين بمساندة قضية معينة وقضية إنسانية".

وتابع "البلد الذي يموت فيه هؤلاء الأطفال يلبسون قميص الارجنتين وبرشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد وهم يحبونكم ويحبون الكرة ولكنكم تلتزمون الصمت والأمر عادي بالنسبة إليكم".

من جهته، قال المهاجم زيكو الذي الغي له هدف مطلع الشوط الثاني: "قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل العالم. لا أعرف ما الذي حدث في الشوط الثاني. كانت هناك أمور غريبة رآها الجميع. كان الأمر واضحا كالشمس في وضح النهار".

أما حارس المرمى مصطفى شوبير، فقال: "كنا قريبين جدا من الفوز. التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في المباريات الكبيرة. ونحن حزينون جدا، لأن المباراة كانت في متناولنا".