متلازمة هاغلوند.. لماذا لعب نجم البرتغال بحذاء مثقوب في كأس العالم؟

خطف البرتغالي بيدرو نيتو الأنظار خلال مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي خسرها "برازيل أوروبا" بهدف دون رد على ملعب دالاس.

وخلال المباراة تمزق أحد حذائي نيتو لاعب تشيلسي الإنجليزي، فتوجه على الفور إلى دكة البدلاء لاستبداله، لكن الغريب أنه عاد بحذاء ممزق آخر.

لماذا لعب نيتو بحذاء مثقوب؟

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجود ثقب كبير في الحذاء الذي ارتداه نيتو، وهو ما أثار حيرة وتساؤلات المتابعين في الوقت نفسه.

وأوضحت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن نيتو ارتدى الحذاء بشكل متعمد، بسبب معاناته مما يُعرف بـ"متلازمة هاغلوند".

ومتلازمة أو تشوه هاغلوند تتميز بنمو عظمي زائد في الجزء الخلفي من عظمة الكعب عند نقطة اتصال وتر العرقوب، ويؤدي احتكاك هذا النتوء بالأحذية الصلبة إلى تهيج المنطقة وبالتالي التهاب الأوتار، مما ينتج عنه ألم وتورم واحمرار في الكعب.

ولجأ نيتو (26 عاماً) إلى هذا الحذاء لتجنب الشعور بآلام في كعبه، إذ يساعده هذا الثقب على تخفيف الضغط في تلك المنطقة وتجنب الاحتكاك المستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قام به نيتو في هذه المباراة لا يُعد حالة استثنائية، بل هو روتين معتاد يلتزم به في المباريات حتى على صعيد الأندية.

وشارك نيتو مع منتخب البرتغال في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ولعب جميع المباريات.

وخاض نيتو جميع مباريات الدور الأول بالإضافة إلى المباراتين الإقصائيتين ضد كرواتيا وإسبانيا بواقع 352 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير، اكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد وذلك في المباراة الافتتاحية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وظهر نيتو لأول مرة مع منتخب البرتغال في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في حقبة المدرب السابق فيرناندو سانتوس، ومنذ ذلك التاريخ خاض 30 مباراة دولية وساهم في 8 أهداف (سجل 3 وصنع 5 أخرى).