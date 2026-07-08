عرش مفخخ.. فرنسا تتصدر تصنيف فيفا والأرجنتين سعيدة بالتراجع

اعتلى المنتخب الفرنسي صدارة التصنيف العالمي الجديد، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متفوقا على نظيره الأرجنتيني.

وقفز المنتخب الفرنسي مركزين اثنين ليتبوأ الصدارة مستفيدا من نتائجه المميزة في النسخة الحالية من كأس العالم، ليزيح الأرجنتين عن القمة ويتجاوز إسبانيا صاحبة المركز الثاني في التصنيف الذي صدر يوم 11 يونيو/حزيران الماضي.

فرنسا تتصدر تصنيف الفيفا

ويملك المنتخب الفرنسي في رصيده 1925.86 نقطة، بفارق طفيف عن نظيره الأرجنتيني الذي تراجع إلى المركز الثاني في التصنيف الجديد.

واستقر المنتخب الإسباني في المركز الثالث، ليكون هو وفرنسا والأرجنتين الثلاثي الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ1900 نقطة.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على مكانه في المركز الرابع، بينما ارتقت البرازيل مركزا واحدا رغم إقصائها من المونديال بالدور ثمن النهائي، أمام النرويج.

بدوره قفز المنتخب المغربي الذي بلغ دور الثمانية بالمونديال مركزا واحدا ليحتل المركز السادس، متفوقا على البرتغال التي تراجعت مركزين لتستقر في المركز السابع.

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

فرنسا: 1925.86 نقطة.

الأرجنتين: 1925.15 نقطة.

إسبانيا: 1912.34 نقطة.

إنجلترا: 1871.39 نقطة.

البرازيل: 1804.91 نقطة.

المغرب: 1803.99 نقطة.

البرتغال: 1787.85 نقطة.

بلجيكا: 1778.36 نقطة.

هولندا: 1775.54 نقطة.

المكسيك: 1754.30 نقطة.

أخبار سارة للأرجنتين

ورغم تراجع حامل لقب كأس العالم إلى المركز الثاني، إلا أن الصحافة الأرجنتينية اعتبرت ذلك فأل خير لرفاق ميسي، على اعتبار أن ذلك سينجيه من "لعنة تاريخية" وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورت" (TyCSports) الأرجنتينية.

وأوضحت أنه لم يسبق لأي منتخب احتل المركز الأول في تصنيف الفيفا، أن تُوج باللقب في النهاية، في جميع النسخ التي أقيمت بعد اعتماد التصنيف أواخر عام 1992.

وبدأ منتخب "التانغو" النسخة الحالية من المونديال متصدرا لتصنيف الفيفا قبل أن يتراجع خلال البطولة، ومع ذلك احتفت الصحافة الأرجنتينية بالتراجع، مبدية أملها بأن يكون ذلك مؤشرا على إمكانية التتويج باللقب الثاني على التوالي.

مصير المنتخبات التي بدأت النسخ السابقة من كأس العالم في صدارة التصنيف..

مونديال قطر عام 2022: بدأه منتخب البرازيل متصدرا وودّع من ربع النهائي أمام كرواتيا، وتُوجت الأرجنتين الثالثة باللقب.

بدأه منتخب البرازيل متصدرا وودّع من ربع النهائي أمام كرواتيا، وتُوجت الأرجنتين الثالثة باللقب. مونديال روسيا عام 2018: كان المنتخب الألماني في صدارة التصنيف وغادر البطولة من الدور الأول، ورفعت فرنسا الكأس رغم وجودها في المركز السابع.

كان المنتخب الألماني في صدارة التصنيف وغادر البطولة من الدور الأول، ورفعت فرنسا الكأس رغم وجودها في المركز السابع. مونديال البرازيل عام 2014: دخلت إسبانيا البطولة على قمة التصنيف وخرجت من دور المجموعات، وحصدت ألمانيا اللقب التي كانت في المركز الثاني.

دخلت إسبانيا البطولة على قمة التصنيف وخرجت من دور المجموعات، وحصدت ألمانيا اللقب التي كانت في المركز الثاني. مونديال جنوب أفريقيا عام 2010: كانت البرازيل في صدارة التصنيف وودعت البطولة أمام هولندا من ربع النهائي، قبل أن تتوج إسبانيا صاحبة المركز الثاني.

كانت البرازيل في صدارة التصنيف وودعت البطولة أمام هولندا من ربع النهائي، قبل أن تتوج إسبانيا صاحبة المركز الثاني. مونديال ألمانيا عام 2006: بدأ بصدارة البرازيل للتصنيف وودع فريقها من ربع النهائي أمام فرنسا، بينما فجّرت إيطاليا مفاجأة مدوية بحصد اللقب رغم احتلالها المركز الـ13.

بدأ بصدارة البرازيل للتصنيف وودع فريقها من ربع النهائي أمام فرنسا، بينما فجّرت إيطاليا مفاجأة مدوية بحصد اللقب رغم احتلالها المركز الـ13. مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002: كانت فرنسا متصدرة التصنيف وودعت من الدور الأول، فيما تُوج البرازيليون باللقب وهم بالمركز الثاني.

كانت فرنسا متصدرة التصنيف وودعت من الدور الأول، فيما تُوج البرازيليون باللقب وهم بالمركز الثاني. مونديال فرنسا عام 1998: تُوج به منتخب الدولة المضيفة الذي كان في المركز الـ18 عالميا، بعد فوزه في النهائي على البرازيل المتصدرة بثلاثية نظيفة.

تُوج به منتخب الدولة المضيفة الذي كان في المركز الـ18 عالميا، بعد فوزه في النهائي على البرازيل المتصدرة بثلاثية نظيفة. مونديال الولايات المتحدة عام 1994: كان المنتخب الألماني في صدارة التصنيف حديث العهد، فودّع من ربع النهائي بخسارة مفاجئة أمام بلغاريا 1-2، فيما تُوج البرازيليون باللقب.