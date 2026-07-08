6 مواجهات وانتصار غائب.. المغرب يتحدى التاريخ أمام فرنسا

يصطدم المنتخب المغربي بفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، ساعيا لتحقيق انتصاره الأول تاريخيا على نظيره الفرنسي والثأر الكروي من خسارة نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ويواجه "أسود الأطلس" منافسيهم "الديوك" على ملعب بوسطن غدا الخميس، عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من مونديال 2026.

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا

وتُعد هذه المباراة المنتظرة السابعة في إجمالي مواجهات المنتخبين تاريخيا، إذ سبق لهما اللعب ضد بعضهما البعض 5 مرات في الإطار الودي، فيما جمعهما لقاء رسمي وحيد وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

ويعود تاريخ أول مباراة بين المنتخبين إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حين التقيا في مواجهة ودية أُقيمت على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو يوم 5 فبراير/شباط 1988، انتهت بفوز صعب لفرنسا.

وبعد 10 سنوات تقريبا، تجدد اللقاء بين المنتخبين وهذه المرة في المغرب في إطار بطولة الملك الحسن الثاني الدولية الودية، التي جرت في إطار استعداداتهما للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

وكانت تلك المواجهة التي جرت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 29 مايو/أيار 1998، هي الوحيدة التي فاز بها المغرب تاريخيا وإن كان ذلك بركلات الترجيح، بعد انتهائها بالتعادل الإيجابي.

أما المباراة الرسمية الوحيدة التي جمعت المغرب بفرنسا فكانت في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس العالم، التي استضافتها دولة قطر.

واستضاف ملعب البيت المونديالي تلك المباراة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، وانتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد سجلهما تيو هيرنانديز والبديل راندال كولو مواني في الدقيقتين الخامسة والـ79 على التوالي.

نتائج جميع المباريات السابقة بين المغرب وفرنسا..

فرنسا 2-1 المغرب (مباراة ودية في فبراير/شباط 1988).

المغرب 2-2 فرنسا ثم فوز "أسود الأطلس" بركلات الترجيح 8-7 (بطولة كأس الملك الحسن الثاني الودية الدولية في مايو/أيار 1998).

فرنسا 1-0 المغرب (مباراة ودية في يناير/كانون الثاني 1999).

المغرب 1-5 فرنسا (مباراة ودية في يونيو/حزيران 2000).

فرنسا 2-2 المغرب (مباراة ودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

فرنسا 2-0 المغرب (نصف نهائي كأس العالم قطر 2022).

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وبلغ المغرب الدور ربع النهائي بفوزه الصريح على كندا 3-0، وبعد ساعات قليلة لحق به نظيره الفرنسي بعد انتصاره الشاق على باراغواي بهدف دون رد سجله نجمه وهدّافه كيليان مبابي من علامة الجزاء.

ويأمل "أسود الأطلس" في الذهاب إلى ما هو أبعد من إنجازهم في مونديال قطر 2022 الذي بلغ فيه الفريق الدور نصف النهائي، وقد أكد مدربه الوطني محمد وهبي في أكثر من مناسبة أن لاعبيه يريدون تحقيق اللقب.

ولكن قبل ذلك يتعين على وهبي ولاعبيه تجاوز هذه العقبة الصعبة، خاصة أن منتخب فرنسا يُعتبر وفق كثيرين المرشح الأول لتحقيق اللقب، بالنظر إلى تشكيلته المدججة بالنجوم في مختلف المراكز.

وإذا تمكن المنتخب المغربي من الفوز على فرنسا، فإنه سيصطدم في نصف النهائي بالفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا.