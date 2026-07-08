بعد خيبة المونديال.. داليتش يعلن رحيله عن تدريب منتخب كرواتيا

أعلن المدرب زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب كرواتيا إلى نهائي غير مسبوق في كأس العالم 2018 لكرة القدم، تركه منصبه بعد أيام قليلة من الخسارة أمام البرتغال في دور الـ32 من النسخة الأمريكية الشمالية الحالية.

وفشلت كرواتيا وصيفة نسخة 2018 وثالثة نسخة 2022، في بلوغ ثمن النهائي، بعدما سقطت في مباراة مثيرة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف لها بداعي التسلل، أمام البرتغال (1-2).

وقال المدرب البالغ 59 عاما في بيان "إنه الوقت المناسب لوضع حد لهذه المغامرة المذهلة.. أغادر وقلبي مفعم بالفخر بعدما ساهمت في أكبر إنجازات كرة القدم الكرواتية عبر تاريخها".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريان كوستيتش في البيان عينه "سيظل اسم زلاتكو محفورا إلى الأبد بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الكرواتية".

وتُعدّ سنوات داليتش على رأس المنتخب الكرواتي (2017-2026) من الأنجح في تاريخ كرة القدم الكرواتية. فإلى جانب بلوغ نهائي مونديال 2018 في روسيا حيث خسرت كرواتيا أمام فرنسا، قاد المنتخب إلى نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، وإلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2020.

وعمل داليتش، وهو لاعب وسط دفاعي سابق، خارج أوروبا قبل توليه قيادة المنتخب الوطني، إذ أشرف على ناديي الفيصلي والهلال السعوديين. وفي عام 2014، تولى تدريب العين الإماراتي حيث نال جائزة أفضل مدرب العام مرتين، وقاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016.

ومن المرجح أن يخلفه الدولي السابق سلافن بيليتش الذي سبق له تولي هذا المنصب بين عامي 2006 و2012، وفقا لوسائل إعلام محلية.