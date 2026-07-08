رياضة|كأس العالم 2026|مصر

بعد تألقهما في المونديال.. نجمان مصريان على أعتاب الاحتراف في أوروبا

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Egypt's goalkeeper #23 Mostafa Shoubir (L) and Egypt's midfielder #08 Emam Ashour celebrate after winning the 2026 World Cup round of 32 football match between Australia and Egypt at the Dallas Stadium in Arlington on July 3, 2026.
مصطفى شوبير وإمام عاشور يحتفلان بانتصار الفراعنة على أستراليا (الفرنسية)
Published On 8/7/2026

قدم منتخب مصر برمته ملحمة كروية لا تُنسى في كأس العالم 2026 واستحق أن ينال إشادة العالم أجمع بعدما خرج أمام بطل العالم منتخب الأرجنتين في مباراة شابها الكثير من الجدل التحكيمي.

هناك أكثر من نجم لمنتخب مصر في البطولة، فبخلاف نجميه الأكثر بروزا في الملاعب الأوروبية محمد صلاح وعمر مرموش، تبدو الفرصة مواتية للغاية لاثنين من أهم نجوم المنتخب المصري كي يبدآ تجربة الاحتراف وعلى أعلى مستوى نظرا للمستوى المبهر الذي قدماه في البطولة، وهما الثنائي مصطفى شوبير وإمام عاشور.

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إنهما الأقرب لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدما مستويات استثنائية مع منتخب مصر، وأسهما في وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، ليجذبا أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

إمام عاشور.. اهتمام إنجليزي

كشفت قناة "مودرن إم تي آي" (Modern MTI) أن إحدى كبرى شركات التسويق الإنجليزية عقدت جلسة مع ممثلي إمام عاشور في مقر إقامة بعثة منتخب مصر، لبحث مستقبله وإمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام ثلاثة أندية بالحصول على خدماته، هي: ليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست، وهال سيتي.

وأوضح الإعلامي هاني حتحوت أن إمام عاشور فضّل تأجيل مناقشة جميع التفاصيل الخاصة بمستقبله، واضعا كامل تركيزه مع منتخب مصر خلال مشواره في كأس العالم، على أن يُحسم ملف الاحتراف عقب إسدال الستار على البطولة.

إمام عاشور كان – إلى جانب مصطفى زيكو – هداف منتخب مصر في البطولة، بتسجيله هدفين (أمام بلجيكا وأستراليا) وتقديمه مستوى مبهرا طيلة الدقائق التي شارك فيها بالمونديال.

Argentina's defender #26 Nahuel Molina and Egypt's midfielder #08 Emam Ashour fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026.
إمام عاشور يحاول مراوغة ناهويل مولينا في مباراة مصر والأرجنتين (الفرنسية)

مصطفى شوبير.. إسبانيا وإنجلترا

في المقابل، أكدت جريدة الأهرام أن الحارس مصطفى شوبير أصبح بدوره محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، بعد الأداء اللافت الذي قدمه في المونديال، وعلى رأسها وست هام يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا وجيرونا الإسبانيان.

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وأضافت الصحيفة المصرية أن احتراف مصطفى شوبير بات خيارا مطروحا بقوة عقب البطولة، في ظل ترحيب إدارة الأهلي بمبدأ احتراف لاعبيها، لكنها اشترطت الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 5 ملايين دولار للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شوبير قدم أداء لافتا للغاية مع منتخب مصر طيلة البطولة، بدا واثقا أمام خصوم كبار، واستحق إشادة الصحف العالمية بأدائه خاصة أمام الأرجنتين، حتى إن صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية وصفته خلال المباراة بأنه "عملاق بين القائمين".

وعادل شوبير الرقم القياسي لأعلى الحراس تصديا لركلات الجزاء خلال نسخة واحدة من كأس العالم، بعد أن تصدى لركلتي جزاء (أمام مهدي طارمي وليونيل ميسي).

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Egypt's Mostafa Shoubir saves a penalty missed by Argentina's Lionel Messi REUTERS/Paul Childs
مصطفى شوبير يتألق ويتصدى لركلة جزاء أمام ليونيل ميسي (رويترز)

ويأتي الاهتمام الأوروبي بالثنائي تتويجا لما قدماه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث كان إمام عاشور أحد أبرز نجوم وسط الفراعنة هجوميا ودفاعيا، بينما فرض مصطفى شوبير نفسه كواحد من أفضل حراس البطولة، بعد تصديات حاسمة أبرزها ركلة الجزاء التي تصدى لها أمام ليونيل ميسي في مواجهة الأرجنتين، ليصبح اللاعبان على أعتاب خطوة جديدة في مسيرتهما الكروية عبر بوابة الاحتراف الأوروبي.

المصدر: الجزيرة

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