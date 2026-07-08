بعد تألقهما في المونديال.. نجمان مصريان على أعتاب الاحتراف في أوروبا

قدم منتخب مصر برمته ملحمة كروية لا تُنسى في كأس العالم 2026 واستحق أن ينال إشادة العالم أجمع بعدما خرج أمام بطل العالم منتخب الأرجنتين في مباراة شابها الكثير من الجدل التحكيمي.

هناك أكثر من نجم لمنتخب مصر في البطولة، فبخلاف نجميه الأكثر بروزا في الملاعب الأوروبية محمد صلاح وعمر مرموش، تبدو الفرصة مواتية للغاية لاثنين من أهم نجوم المنتخب المصري كي يبدآ تجربة الاحتراف وعلى أعلى مستوى نظرا للمستوى المبهر الذي قدماه في البطولة، وهما الثنائي مصطفى شوبير وإمام عاشور.

إنهما الأقرب لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدما مستويات استثنائية مع منتخب مصر، وأسهما في وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، ليجذبا أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

إمام عاشور.. اهتمام إنجليزي

كشفت قناة "مودرن إم تي آي" (Modern MTI) أن إحدى كبرى شركات التسويق الإنجليزية عقدت جلسة مع ممثلي إمام عاشور في مقر إقامة بعثة منتخب مصر، لبحث مستقبله وإمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام ثلاثة أندية بالحصول على خدماته، هي: ليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست، وهال سيتي.

وأوضح الإعلامي هاني حتحوت أن إمام عاشور فضّل تأجيل مناقشة جميع التفاصيل الخاصة بمستقبله، واضعا كامل تركيزه مع منتخب مصر خلال مشواره في كأس العالم، على أن يُحسم ملف الاحتراف عقب إسدال الستار على البطولة.

إمام عاشور كان – إلى جانب مصطفى زيكو – هداف منتخب مصر في البطولة، بتسجيله هدفين (أمام بلجيكا وأستراليا) وتقديمه مستوى مبهرا طيلة الدقائق التي شارك فيها بالمونديال.

مصطفى شوبير.. إسبانيا وإنجلترا

في المقابل، أكدت جريدة الأهرام أن الحارس مصطفى شوبير أصبح بدوره محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، بعد الأداء اللافت الذي قدمه في المونديال، وعلى رأسها وست هام يونايتد الإنجليزي، وفالنسيا وجيرونا الإسبانيان.

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وأضافت الصحيفة المصرية أن احتراف مصطفى شوبير بات خيارا مطروحا بقوة عقب البطولة، في ظل ترحيب إدارة الأهلي بمبدأ احتراف لاعبيها، لكنها اشترطت الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 5 ملايين دولار للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شوبير قدم أداء لافتا للغاية مع منتخب مصر طيلة البطولة، بدا واثقا أمام خصوم كبار، واستحق إشادة الصحف العالمية بأدائه خاصة أمام الأرجنتين، حتى إن صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية وصفته خلال المباراة بأنه "عملاق بين القائمين".

وعادل شوبير الرقم القياسي لأعلى الحراس تصديا لركلات الجزاء خلال نسخة واحدة من كأس العالم، بعد أن تصدى لركلتي جزاء (أمام مهدي طارمي وليونيل ميسي).

ويأتي الاهتمام الأوروبي بالثنائي تتويجا لما قدماه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث كان إمام عاشور أحد أبرز نجوم وسط الفراعنة هجوميا ودفاعيا، بينما فرض مصطفى شوبير نفسه كواحد من أفضل حراس البطولة، بعد تصديات حاسمة أبرزها ركلة الجزاء التي تصدى لها أمام ليونيل ميسي في مواجهة الأرجنتين، ليصبح اللاعبان على أعتاب خطوة جديدة في مسيرتهما الكروية عبر بوابة الاحتراف الأوروبي.