مونديال 2026.. إشادات دولية وعربية بالحكم الأردني أدهم مخادمة

حظي الأداء التحكيمي للحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة بإشادات من خبراء ومنصات متخصصة، بعد إدارته عددا من المباريات الصعبة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، آخرها مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16.

ويعد مخادمة، البالغ 39 عاما، أحد أبرز حكام الساحة العرب المشاركين في المونديال الحالي، وأكثرهم إدارة للمباريات حتى الآن برصيد 4 مواجهات، ما يعزز فرصه في الظهور خلال الأدوار المتقدمة من البطولة.

إشادات دولية

وفي قراءة فنية لأدائه خلال مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا، أشاد الحكم الألماني السابق والخبير التحكيمي مانويل غريفه، عبر منصة "إكس"، بالحكم الأردني، معتبرا أنه قدم أداء ممتازا وحافظ على هدوئه رغم ظروف المباراة.

من جانبه، علق المحلل الرياضي الفرنسي أرنو ميرسييه على النمط القيادي للحكم الأردني، موضحا في تصريحات صحفية أن مخادمة فرض انضباطا واضحا داخل الملعب، وسيطر على احتجاجات اللاعبين دون الحاجة إلى الإفراط في إشهار البطاقات الملونة.

كما ركزت تحليلات متخصصة على قدرة مخادمة على إدارة الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء، من دون اللجوء المفرط إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، إضافة إلى سيطرته على احتجاجات اللاعبين دون الإفراط في إشهار البطاقات.

وذكرت منصة "أرشيفو فار" (Archivo VAR) الإسبانية، المتخصصة في تحليل الحالات التحكيمية، أن مخادمة قدم أداء جيدا في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية بدور الـ32، ومنحته تقييما مرتفعا بلغ 8 من 10.

وأشادت المنصة بتمركز الحكم الأردني وقربه من مجريات اللعب، معتبرة أن ذلك ساعده على اتخاذ قرارات دقيقة في الحالات المؤثرة.

كما ركزت منصة "لاتس غو مايسترو" (LetsGoMaestros)، المعنية بتقييم القيادة التحكيمية، على التناغم والتواصل اللفظي السريع بين مخادمة وطاقمه المساعد، ما ساهم في سرعة اتخاذ القرار بدقة عالية.

وفي السياق ذاته، وصف الصحفي والمحلل الرياضي الكولومبي بابلو ريوس غونزاليس أداء مخادمة بأنه "لا تشوبه شائبة"، معربا في تصريحات صحفية عن أمله في استمرار مشواره التحكيمي خلال المونديال.

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كما سلطت وسائل إعلام بوسنية، بينها موقع "كليكس"، الضوء على مشاركة مخادمة في البطولة، مشيرة إلى أصوله البوسنية من جهة والدته، وإلى أنه يحمل أيضا جنسية البوسنة.

ووصف الموقع مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا بأنها "الأكثر إثارة للجدل في البطولة"، نظرا إلى "الضغوط السياسية والإعلامية التي سبقت المباراة، ولا سيما بعد التدخل العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعليقه على كواليس البطولة".

وجاء ذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء عقوبة البطاقة الحمراء عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، إثر طرده في مباراة سابقة أمام البوسنة والهرسك، ما أتاح له المشاركة في مواجهة بلجيكا.

وانتهت المباراة بفوز بلجيكا على الولايات المتحدة 4-1، لتتأهل إلى ربع النهائي وتضرب موعدا مع إسبانيا.

إشادات عربية

وعلى الصعيد الإعلامي العربي، أشاد محللون رياضيون بأداء طاقم التحكيم الأردني بقيادة مخادمة، ومساعديه محمد بكار وأحمد الرويلي، معتبرين أنه نجح في ضبط مجريات لقاء الولايات المتحدة وبلجيكا والتعامل مع أجواء التوتر المحيطة به.

فقد أشاد المحلل الرياضي محمد عواد بشجاعة وموضوعية طاقم التحكيم الأردني بقيادة مخادمة ومساعديه محمد بكار وأحمد الرويلي.

ولفت في تدوينة عبر منصة "إكس" إلى نجاحهم الكامل في ضبط مجريات اللقاء والتعامل مع أجواء التوتر المحيطة به بامتياز.

من جهته، استعرض الصحفي والناقد الرياضي المصري علاء صادق إحصائية تميز بها الحكم الأردني.

وأشار صادق عبر صفحته على منصة "فيسبوك" إلى أن مخادمة أدار 4 مباريات في المونديال، وهو الحكم الوحيد الذي تواجد في دور الـ32 ودور الـ16، ونجح في قيادة جميع تلك المواجهات بكفاءة دون الحاجة إلى قرارات طرد أو احتساب ركلات جزاء.

كما تداولت منصات رياضية عربية مقاطع مصورة لخروج طاقم التحكيم من أرضية الملعب خلال لقاء الولايات المتحدة وبلجيكا، وسط تصفيق من جماهير في المدرجات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختار 9 حكام ساحة عرب لإدارة منافسات كأس العالم 2026، بينهم الأردني أدهم مخادمة، إلى جانب القطري عبد الرحمن الجاسم، والإماراتي عمر آل علي، والسعودي خالد الطريس، والمصري أمين عمر، والجزائري مصطفى غربال، والمغربي جلال جيد، والموريتاني دحان بيدا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان (لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة).

وأعلن "فيفا" في أبريل/نيسان الماضي اختيار 52 حكما للساحة و88 حكما مساعدا و30 حكم فيديو، من 50 اتحادا وطنيا، لإدارة مباريات النسخة الحالية من كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.