الاتحاد المصري يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم ليتكسيه

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق في أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم عام 2026، بعدما أعرب عن استيائه من القرارات التي أثرت -حسب رأيه- على نتيجة المباراة.

وخسر المنتخب المصري أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، بعدما فرط في تقدمه بهدفين دون رد، ليودع البطولة وسط حالة من الغضب بسبب بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

ويرى الجانب المصري أنه كان يستحق تسجيل هدف ثالث بعد إلغاء هدف سجله زيكو عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بسبب مخالفة اعتبرها الاتحاد بسيطة.

كما احتج المنتخب المصري على عدم احتساب ركلة جزاء قبل لحظات من هدف الفوز الذي سجله إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2).

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه ومساعديه. وطالب الاتحاد المصري باستبعاد طاقم التحكيم من إدارة بقية مباريات البطولة، إضافة إلى فتح تحقيق في القرارات التي اتخذت خلال مواجهة الأرجنتين.

حسام حسن.. تعرضنا للظلم

وكان مدرب المنتخب المصري حسام حسن قد عبر عن غضبه عقب نهاية المباراة، مؤكدا أن فريقه تعرض للظلم. وقال حسن: "تعرضنا لظلم، وما حدث معنا كان غير عادل"، مشيرا إلى احتمال وجود رغبة في استمرار بطل العالم في البطولة أو مواصلة ليونيل ميسي مشواره في المنافسة. كما أعلن المدرب المصري أنه لن يتابع بقية مباريات كأس العالم بعد عودته إلى القاهرة، معتبرا ذلك موقفا احتجاجيا شخصيا على ما حدث في المباراة.

حكم ألماني سابق يؤكد أحقية مصر في ركلة جزاء

من جهته، اعتبر الحكم الألماني السابق في الدوري الألماني (Bundesliga) باتريك إيتريش أن المنتخب المصري كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال المباراة. وقال إيتريش إن التحام محمد صلاح مع أليكسيس ماك أليستر في لقطة كانت النتيجة فيها (2-2) كان يستوجب احتساب ركلة جزاء، مؤكدا أن شد القميص كان واضحا بهدف منع اللاعب من الوصول إلى الكرة. وأضاف أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم تتدخل في هذه اللقطة، رغم اعتقاده بوجود مخالفة تستحق المراجعة.