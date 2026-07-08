إجراءات أمنية مشددة في باريس قبل مواجهة المغرب وفرنسا في المونديال

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لتأمين أجواء مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، من خلال إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي تجاوزات أو اضطرابات عقب المواجهة المرتقبة.

ورغم أن المباراة ستُقام على بعد أكثر من 5500 كيلومتر في ملعب "جيلات ستاديوم" بمدينة بوسطن الأمريكية، فإن السلطات الفرنسية وضعت خطة أمنية خاصة في باريس، مع توقع تجمع آلاف المشجعين لمتابعة اللقاء ودعم منتخبي البلدين.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية سيبدأ تنفيذ الإجراءات الأمنية بداية من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت الفرنسي، أي قبل ساعة من انطلاق المباراة. كما سمحت شرطة باريس باستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الشوارع وتصوير التجمعات المحتملة، بهدف رصد أي حوادث أو تحديد الأشخاص المتسببين في اضطرابات. وتأتي هذه الإجراءات بعد أحداث سابقة شهدتها العاصمة الفرنسية خلال منافسات كروية كبرى، من بينها مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والمغرب، التي أسفرت عن توقيف 266 شخصا، بينهم 167 في باريس.

قيود على الألعاب النارية وإغلاق محطات مترو

واتخذت السلطات الفرنسية عدة إجراءات للحد من التجمعات، خاصة في منطقة شارع الشانزليزيه التي تُعدّ الوجهة التقليدية للاحتفالات بعد المباريات الكبرى. وسيتم إغلاق عدد من محطات المترو لتقليل تدفق الجماهير إلى المنطقة، حيث لن يكون هناك مرور بين محطتي شارل ديغول-إيتوال وتروكاديرو على الخط السادس.

كما ستتوقف خدمة محطة شارل ديغول-إيتوال على خطي المترو الأول والثاني، إضافة إلى إغلاق أو عدم خدمة عدد من المحطات على خطوط أخرى.

كما منعت السلطات حمل الألعاب النارية وبعض المواد القابلة للاستخدام في الاضطرابات، إضافة إلى حظر نقل الوقود في أوعية خاصة يومي 9 و10 يوليو/تموز في باريس وضواحيها القريبة.

وبررت السلطات هذه الإجراءات بإمكانية تنظيم تجمعات كبيرة في العاصمة، خاصة أن مباريات الأدوار النهائية من كأس العالم غالبا ما تشهد احتفالات جماهيرية قد تتحول أحيانا إلى أعمال عنف أو فوضى.

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وتسعى السلطات الفرنسية إلى ضمان مرور ليلة مباراة فرنسا والمغرب في أجواء احتفالية، مع تفادي تكرار مشاهد الفوضى التي رافقت بعض المناسبات الرياضية السابقة.