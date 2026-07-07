تقدم مصري وريمونتادا أرجنتينة.. 6 أسباب أضاعت على الفراعنة أكبر مفاجآت مونديال 2026

قدم المنتخب المصري أداءً بطوليًا أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وكان قريبًا من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما تقدم بهدفين قبل أن يعود بطل العالم السابق ويحسم المواجهة بنتيجة 3-2 بفضل خبرة نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وبدأ "الفراعنة" المباراة بطريقة مثالية، فنجحوا في تسجيل هدف مبكر وأظهروا قدرة كبيرة على إيقاف الخطورة الأرجنتينية، بل حصلوا على فرصة لتعزيز تفوقهم عندما أهدر ميسي ركلة جزاء تصدى لها الحارس مصطفى شوبير.

لكن المنتخب الأرجنتيني، رغم ظهوره الباهت لفترات طويلة، امتلك ميزة لا تتوفر لدى معظم المنتخبات، وهي القدرة على العودة في أصعب اللحظات، وهو ما حدث في الشوط الثاني عندما فرض ضغطًا متواصلًا مستفيدًا من خبرة لاعبيه وحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية التي صنعت تفاصيل مواجهة مصر والأرجنتين، وأسباب تحول المباراة من تفوق مصري واضح إلى عودة أرجنتينية مثيرة.

بداية مصرية مثالية تربك الأرجنتين

دخل المنتخب المصري المباراة بشخصية مختلفة، فلم يعتمد فقط على التراجع الدفاعي، بل حاول الضغط على حامل الكرة وإجبار لاعبي الأرجنتين على ارتكاب الأخطاء في مناطقهم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد ضربة رأسية من ياسر إبراهيم، مستغلًا عرضية مميزة من مروان عطية، ليصبح المنتخب المصري أول فريق يهز شباك الأرجنتين في مواجهاته المباشرة.

ولم يكن الهدف مجرد تقدم في النتيجة، بل منح اللاعبين المصريين ثقة كبيرة، خاصة بعدما نجحوا في الحد من خطورة ميسي وزملائه خلال الدقائق التالية.

وكانت اللحظة الأبرز عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين، لكن مصطفى شوبير تصدى لتسديدة ميسي ببراعة، في مشهد منح "الفراعنة" دفعة معنوية إضافية وأكد أن الحارس المصري سيكون أحد أهم عناصر المواجهة.

شوبير.. السد العالي

قدم مصطفى شوبير واحدة من أفضل مبارياته الدولية، بعدما لم يكتفِ بالتصدي لركلة جزاء أمام ميسي، بل واصل التألق أمام الهجوم الأرجنتيني.

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وفي الدقيقة 38، تدخل الحارس المصري بتوقيت مثالي عندما تصدى لمحاولة خطيرة من خوليان ألفاريز، ليحرم الأرجنتين من هدف كان يمكن أن يعيدها إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

ولم تقتصر قيمة شوبير على التصديات فقط، إذ منح دفاعه ثقة كبيرة من خلال هدوئه في التعامل مع الكرات العرضية وقدرته على تنظيم الخط الخلفي، وهو ما ساعد المنتخب المصري على الصمود أمام ضغط أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة، وحتى وإن خسر الفراعنة المواجهة في النهاية فإن مصر يحق لها تفخر بولادة حارس كبير.

تبديل اضطراي أخلط الأورواق

شكل هيثم حسن أحد أبرز مفاتيح التفوق المصري خلال المباراة، إذ نجح بسرعته ومهاراته الفردية في خلق مشاكل مستمرة للدفاع الأرجنتيني.

ولم يكن تأثيره مقتصرًا على الجانب الهجومي، بل أجبر لاعبي الأرجنتين على الحذر وعدم التقدم بأعداد كبيرة، خوفًا من المساحات التي كان يستغلها في الهجمات المرتدة.

كما لعب دورًا مهمًا في صناعة الخطورة المصرية، بعدما ساهم في بناء أكثر من هجمة أربكت دفاع "التانغو"، قبل أن يغادر الملعب بسبب الإصابة، وهو التغيير الذي شكل نقطة تحول في مسار اللقاء.

بعد خروج هيثم حسن، فقد المنتخب المصري أحد أهم أسلحته في التحولات السريعة، وهو ما منح الأرجنتين فرصة أكبر للسيطرة والتقدم نحو مناطق "الفراعنة".

وأصبح المنتخب المصري أكثر انشغالًا بالدفاع، في الوقت الذي ازدادت فيه قدرة الأرجنتين على الاحتفاظ بالكرة وفرض الضغط داخل نصف ملعب المنافس.

وكانت تلك الفترة تحديدًا بداية التحول في المباراة، إذ لم يعد المنتخب المصري قادرًا على تهديد مرمى الأرجنتين بنفس الخطورة التي ظهر بها في الشوط الأول.

علامات استفهام..ورقة هجومية بدل توازن دفاعي

جاء دخول عمر مرموش في الدقيقة 79 بدلًا من مصطفى زيكو في وقت كانت فيه المباراة تشهد تحولًا واضحًا لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، بعدما نجح منتخب "التانغو" في تقليص الفارق بهدف كريستيان روميرو وبدأ يفرض ضغطًا متزايدًا على الدفاع المصري.

ورغم القيمة الفنية الكبيرة لمرموش وقدرته على الاحتفاظ بالكرة والانطلاق في المساحات، فإن توقيت التغيير أثار بعض التساؤلات من الناحية التكتيكية، إذ كان المنتخب المصري في تلك المرحلة بحاجة أكثر إلى تعزيز قدرته على الصمود أمام الاندفاع الأرجنتيني، سواء بإضافة لاعب وسط يمتلك أدوارًا دفاعية أو مدافع يمنح الخط الخلفي مزيدًا من التماسك.

فبعد خروج هيثم حسن، فقد "الفراعنة" أحد أهم أسلحتهم في التحولات السريعة، وأصبح الفريق أكثر تراجعًا تحت ضغط الأرجنتين، ما جعل المساحات بين الخطوط أكبر وسمح للاعبي سكالوني بالتحرك بحرية أكبر.

وكان من الممكن أن يمنح دخول لاعب ذي نزعة دفاعية المنتخب المصري فرصة لاستعادة التوازن، وتهدئة إيقاع المباراة، خصوصًا أن الهدف الأرجنتيني الأول منح لاعبيها دفعة نفسية كبيرة وجعلهم أكثر إصرارًا على البحث عن التعادل.

في المقابل، كان وجود مرموش يمثل محاولة للحفاظ على التهديد الهجومي ومنع الأرجنتين من التقدم بكامل خطوطها، لكنه لم يجد المساحات الكافية لإظهار خطورته، بعدما انحصر اللعب في أغلب الدقائق المتبقية داخل نصف ملعب مصر.

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وهكذا أصبح التغيير يعكس مفاضلة صعبة بين الحفاظ على الخطورة الهجومية أو تأمين النتيجة، وفي ظل ضغط منتخب بحجم الأرجنتين، ربما كان تعزيز الجانب الدفاعي خيارًا أكثر انسجامًا مع طبيعة اللحظات الأخيرة من المباراة.

ميسي يعيد الأرجنتين

عندما احتاجت الأرجنتين إلى قائدها، ظهر ميسي في التوقيت الأصعب. وجسد ليونيل ميسي خلال مواجهة مصر الوجه الحقيقي للاعب القادر على تغيير مسار المباريات الكبرى، إذ مرّ خلال اللقاء من لحظة بدا فيها قريبًا من تحمل مسؤولية خروج منتخب بلاده، إلى الدور الأبرز في إنقاذ الأرجنتين وقيادتها إلى التأهل.

فبعد إهداره ركلة الجزاء في الشوط الأول أمام تألق الحارس مصطفى شوبير، بدا أن قائد "التانغو" قد يخرج من دائرة التأثير، خصوصًا أن المنتخب المصري كان يعيش أفضل فتراته ويمسك بزمام المباراة. لكن ميسي أثبت مرة أخرى أن قيمته لا تُقاس بلقطة واحدة، وأن قدرته على العودة ذهنيًا هي إحدى أبرز سماته طوال مسيرته.

وبات النجم الأرجنتيني أول لاعب يهدر أكثر من ركلة جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم، باستثناء ركلات الترجيح، لكنه تعامل مع الإخفاق كما اعتاد في المواعيد الكبرى، فعاد ليصبح المحرك الأول لهجوم منتخب بلاده.

فقد لعب ميسي دورًا مباشرًا في قلب النتيجة، بعدما صنع هدف تقليص الفارق بكرة حاسمة لكريستيان روميرو في الدقيقة 79، قبل أن يتولى بنفسه مهمة إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليعيد الأرجنتين إلى أجواء المواجهة في أكثر لحظاتها صعوبة في الدقيقة 84.

ولم يكن تأثيره مقتصرًا على التسجيل وصناعة الأهداف، بل امتد إلى مختلف تفاصيل اللعب، إذ كان نقطة البداية لمعظم التحركات الهجومية، بفضل قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وكسر الخطوط بالتمريرات والمراوغات.

وتعكس الأرقام حجم حضوره في المباراة، بعدما سدد خمس مرات، بينها محاولتان على المرمى، وصنع ست فرص لزملائه، ونجح في خمس مراوغات، ليؤكد أنه رغم تقدمه في العمر ما زال قادرًا على صناعة الفارق في أعلى مستويات المنافسة.

انهيار دفاعي حسم النتيجة

رغم النهاية الدرامية والإثارة التي رافقت الدقائق الأخيرة، كشفت مواجهة مصر والأرجنتين عن أخطاء دفاعية واضحة من المنتخبين، إذ لم تكن الأهداف الثلاثة التي سجلها الطرفان نتيجة تفوق هجومي فقط، بل جاءت في جزء كبير منها بسبب فقدان التركيز وسوء التعامل مع تفاصيل كان يمكن تجنبها.

فالمنتخب الأرجنتيني، رغم امتلاكه لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، ظهر مرتبكًا في التعامل مع الكرات الثابتة منذ بداية المباراة. وجاء الهدف المصري الأول نتيجة خلل واضح في التمركز داخل منطقة الجزاء، بعدما خسر ليساندرو مارتينيز الصراع الهوائي أمام ياسر إبراهيم، الذي استغل المساحة المتاحة وحول الكرة إلى الشباك دون رقابة حقيقية.

ولم يكن الهدف الثاني مختلفًا كثيرًا من حيث الأخطاء الدفاعية، إذ فشل الدفاع الأرجنتيني مرة أخرى في التعامل مع التحولات السريعة، بعدما فقد مارتينيز التركيز في متابعة تحركات مصطفى زيكو داخل منطقة الجزاء، ليجد اللاعب المصري المساحة الكافية لاستغلال الهجمة المرتدة وإضافة هدف ثانٍ أكد التفوق المصري في تلك المرحلة.

لكن في المقابل، لم يقدم الدفاع المصري الصلابة المطلوبة خلال الدقائق الحاسمة، عندما تحول ضغط الأرجنتين إلى هجمات متتالية أجبرت الخط الخلفي على التراجع وفقدان التنظيم.

وكان من المفارقات أن ياسر إبراهيم، الذي لعب دور البطولة بتسجيل هدف التقدم، تحول لاحقًا إلى أحد أبرز ضحايا التحول الأرجنتيني. ففي هدف تقليص الفارق، فقد الرقابة على كريستيان روميرو داخل منطقة الجزاء، ليمنحه المساحة اللازمة للارتقاء وتسجيل الهدف الذي أعاد منتخب بلاده إلى المباراة.

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أما هدف الفوز الأرجنتيني، فجاء أيضًا نتيجة خطأ في قراءة الكرة، بعدما خسر ياسر إبراهيم المواجهة الهوائية أمام إنزو فرنانديز بسبب سوء تقدير لمسار الكرة، وهو ما سمح للأرجنتين باستكمال العودة وتحقيق الانتصار.

خبرة الأبطال تحسم المواجهة

رغم أن المنتخب المصري كان الأفضل في فترات طويلة من المباراة، ونجح في فرض أسلوبه وإجبار الأرجنتين على التخلي عن الكثير من هدوئها المعتاد، فإن الفارق ظهر في النهاية في التفاصيل الصغيرة التي غالبًا ما تحسم مواجهات بهذا الحجم.

فقد امتلك المنتخب الأرجنتيني خبرة التعامل مع المباريات الكبرى، والقدرة على البقاء حاضرًا ذهنيًا حتى في أصعب الظروف، وهو ما ظهر عندما استغل لاعبوه أولى الفرص التي سنحت لهم لتغيير مسار اللقاء. فعندما بدأ "التانغو" يشعر بالخطر، لجأ إلى أسلحته الأكثر تأثيرًا، وعلى رأسها الخبرة الفردية لنجومه، ليحول الضغط إلى أهداف في وقت حساس من المباراة.

في المقابل، دفع المنتخب المصري ثمن بعض التفاصيل الدقيقة، فرغم التنظيم الدفاعي والروح القتالية والقدرة على مجاراة أحد أقوى منتخبات العالم، فإن التعامل مع الدقائق الأخيرة أمام منتخب يملك لاعبين اعتادوا خوض النهائيات الكبرى يتطلب قدرًا أكبر من الهدوء وإدارة اللحظات الحاسمة.

ومع ذلك، خرج "الفراعنة" من البطولة مرفوعي الرأس، بعدما قدموا صورة مختلفة عن الكرة المصرية على الساحة العالمية، وأثبتوا أنهم قادرون على منافسة المنتخبات الكبرى وليس فقط الاكتفاء بالأدوار الثانوية. فقد أجبروا بطل العالم على القتال حتى اللحظات الأخيرة، ووضعوه تحت ضغط حقيقي بعد أن كانوا قريبين من تحقيق مفاجأة تاريخية.

كانت ليلة استثنائية للمنتخب المصري، حملت الكثير من الإيجابيات رغم الخروج، لكنها قدمت في الوقت نفسه درسًا كرويًا متكررًا: في مباريات النخبة، لا يكفي أن تكون الأفضل لفترات طويلة، بل تحتاج إلى القدرة على إدارة التفاصيل الصغيرة، لأن لحظة واحدة قد تصنع الفارق، ووجود لاعب بحجم ليونيل ميسي قادر على تغيير مصير مباراة كاملة بلمسة أو قرار.