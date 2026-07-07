"لا تتذمر إذا ركلوك في ركبتك".. أسطورة الأرجنتين يشن هجوما حادا على مبابي

شن أسطورة الأرجنتين سيرجيو غويكوتشيا هجوما حادا على قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عقب المباراة التي جمعت فرنسا وباراغواي في دور الستة عشر من كأس العالم 2026، معتبراً أن تصرفات النجم الفرنسي بعد صافرة النهاية كانت بعيدة تماماً عن الروح الرياضية، موجهاً له تحذيرا من استمرار هذا السلوك داخل الملاعب.

وجاءت تصريحات الحارس الأرجنتيني السابق بعد المباراة التي شهدت حالة كبيرة من الجدل، ليس فقط بسبب نتيجتها، وإنما بسبب الأحداث التي أعقبتها، والتي أثارت غضب لاعبي منتخب باراغواي، وأشعلت موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الرياضية.

ونجح المنتخب الفرنسي في حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا صعبا على منتخب باراغواي بهدف دون رد.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في مواجهة اتسمت بالندية الكبيرة والالتحامات القوية بين لاعبي المنتخبين، واستمرت المنافسة خلالها حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم أهمية الانتصار، فإن الأضواء تحولت سريعاً إلى ما حدث بعد إطلاق صافرة النهاية، بعدما التقطت عدسات الكاميرات تصرفات قائد المنتخب الفرنسي خلال احتفاله بالتأهل.

غويكوتشيا: ما فعله مبابي مخز

وكان سيرجيو غويكوتشيا، حارس مرمى منتخب الأرجنتين السابق وأحد أبرز نجوم كأس العالم 1990، من أكثر المنتقدين لسلوك قائد المنتخب الفرنسي.

وخلال ظهوره عبر قناة "DSports"، أعرب غويكوتشيا عن استيائه الشديد من تصرفات مبابي، قائلا: "بصراحة، ما فعله مبابي مخز. أفهم الضجة الإعلامية التي تحيط به، لكن أن يتصرف بهذه الطريقة بعد نهاية المباراة وهو منتصر، مبتسما ومتباهيا، فهذا أمر غير مقبول".

ولم يكتف الأسطورة الأرجنتينية بانتقاد التصرف، بل وجه تحذيرا مباشرا إلى قائد فرنسا، مؤكداً أن استمرار مثل هذه السلوكيات قد يدفع المنافسين إلى الرد بعنف داخل أرض الملعب.

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وأضاف غويكوتشيا: "لا تتذمر لاحقا إذا تلقيت ركلة في ركبتك".

وتحظى تصريحات غويكوتشيا باهتمام كبير في أمريكا الجنوبية، خاصة أنه سبق له تمثيل نادي سيرو بورتينيو الباراغواياني، ما منحه علاقة خاصة بالكرة الباراغوايانية.

تفاعل واسع مع تصريحات غويكوتشيا

وأشعلت تصريحات أسطورة الأرجنتين تفاعلا كبيرا في وسائل الإعلام المختلفة، كما انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن مبابي لم يتعامل بالشكل اللائق مع لاعبي باراغواي بعد المباراة، بينما رأى آخرون أن الاحتفال بالفوز لا يبرر تجاهل مصافحة المنافس عقب نهاية اللقاء.

مهاجم منتخب فرنسا مبابي يحتفل عقب فوز فريقه على باراغواي (الفرنسية)

ولم تبدأ الأزمة بعد صافرة النهاية، إذ شهدت المباراة توترا واضحا منذ بدايتها.

ووفقاً لتقارير إعلامية متداولة، اندلعت مشادات كلامية بين كيليان مبابي وعدد من مدافعي منتخب باراغواي خلال المباراة، من بينها واقعة لم تنقلها اللقطات التلفزيونية قبل فترة التوقف المخصصة لشرب المياه.

واستمرت حالة التوتر حتى بعد نهاية اللقاء، إذ رد الحارس أورلاندو جيل على تصرفات مبابي بإلقاء الكرة نحوه، قبل أن يتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للمنتخبين سريعاً، ويتم احتواء الموقف ومنع تطوره إلى اشتباك بين اللاعبين.

مبابي يدافع عن نفسه

ورغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، لم يُبدِ كيليان مبابي أي محاولة لتهدئة الأجواء أو الاعتذار عن تصرفاته.

ودافع قائد المنتخب الفرنسي عن موقفه خلال تصريحاته لوسائل الإعلام عقب المباراة، منتقداً الأسلوب البدني الذي اعتمده منتخب باراغواي طوال اللقاء.

وقال مبابي: "ظنوا أننا سنظهر مرتدين البدلات الرسمية ونقدم بعض الحركات الاستعراضية. نحن نعرف كيف نلعب بخشونة أيضاً".