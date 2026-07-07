"ملعب بدل غرفة".. لامين جمال يروي كواليس زيارته لمنزل نيمار

كشف نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال، عن تفاصيل طريفة من العطلة التي قضاها برفقة النجم البرازيلي نيمار في منزله بالبرازيل، مؤكدا أن الرحلة لم تكن مجرد أيام للراحة والاستجمام، بل مثلت فرصة استثنائية لقضاء وقت مع أحد أبرز اللاعبين الذين ألهموه منذ بداية مسيرته.

ويُعرف عن جمال إعجابه الكبير بنيمار، إذ سبق أن وصفه في أكثر من مناسبة بأنه أحد أهم مصادر الإلهام بالنسبة له، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما جعل زيارته لمنزل النجم البرازيلي تجربة خاصة بالنسبة للإسباني الشاب.

جاءت تصريحات جمال خلال ظهوره برفقة زميله في منتخب إسبانيا نيكو ويليامز في إحدى حلقات برنامج "النجمة التي توحدنا"، الذي يقدمه الإعلامي داني مارتينيز عبر قناة "لا روخا".

وخلال الحلقة، سُئل اللاعبان عن المنتخب الذي يتطلعان إلى مواجهته أكثر من غيره، ليتفقا على اختيار منتخب البرازيل، قبل أن يسألهما مقدم البرنامج إن كان السبب هو نيمار، ليؤكدا ذلك ويشيدا بإمكانات قائد المنتخب البرازيلي.

مفاجأة نيمار منذ اللحظة الأولى

واستغل جمال الحديث عن نيمار ليسترجع واحدة من أبرز المواقف التي عاشها خلال زيارته لمنزله في مدينة مانغاراتيبا البرازيلية، حيث أمضى عدة أيام خلال صيف عام 2025، حسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وأوضح لاعب برشلونة أن نيمار استقبله بطريقة غير متوقعة، وقال: "وصلت إلى منزله، وطلبت منه غرفة أو ما شابه، فسألني: أي غرفة؟".

وأضاف أن نيمار اصطحبه مباشرة إلى خارج المنزل، حيث كان قد جهز ملعبا لكرة القدم الشاطئية، ثم قال له: "العب أنت مع هذا، وسألعب أنا مع ذاك".

وأشار جمال إلى أنه اعتقد في البداية أن الشخصين اللذين تحدث عنهما نيمار مجرد صديقين له، قبل أن يكتشف أنهما من أفضل لاعبي كرة القدم الشاطئية في العالم، وهو ما أصابه بدهشة كبيرة.

وأكد جمال أن الأيام التي قضاها مع نيمار لم تقتصر على أوقات الراحة، بل شهدت أيضًا تدريبات غير رسمية وأنشطة رياضية متنوعة داخل وخارج الملعب، مشيدا بالأجواء الهادئة التي وفرها النجم البرازيلي، إلى جانب كرم الضيافة الذي حظي به طوال فترة إقامته.

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وأضاف أن تلك الزيارة منحته فرصة ثمينة للتقرب من أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، والاستفادة من خبراته في أجواء بعيدة عن الضغوط والمنافسات الرسمية.

إعجاب متبادل

وترتبط علاقة لامين جمال ونيمار بإعجاب متبادل منذ سنوات، إذ لم يُخفِ لاعب برشلونة الشاب في أكثر من مناسبة تأثره بأسلوب النجم البرازيلي، معتبرًا إياه أحد أبرز قدواته في عالم كرة القدم، حسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي المقابل، سبق لنيمار أن أشاد بموهبة جمال، معربًا عن إعجابه بما يقدمه اللاعب الإسباني رغم صغر سنه، الأمر الذي عزز من متانة العلاقة بين الطرفين.

ورغم رغبة جمال في مواجهة منتخب البرازيل، فإن تلك المواجهة لن تشهد وجود نيمار، بعدما ودع المنتخب البرازيلي البطولة من دور الستة عشر إثر خسارته أمام منتخب النرويج بنتيجة 2-1.

وشهد اللقاء مشاركة نيمار بديلا في الدقيقة الثامنة والستين، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لتجنب خروج منتخب بلاده.

وبذلك أسدل نيمار، البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما، الستار على مشاركته الأخيرة في كأس العالم بعد أربع نسخ خاضها بقميص المنتخب البرازيلي، لتنتهي رحلته في البطولة بخروج مؤلم.