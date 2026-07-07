"لا أعرف إسبانيًا اسمه جمال".. لقجع يكشف كواليس قرار لامين وموقف عائلته

أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، أن المغرب احترم قرار لامين جمال بتمثيل المنتخب الإسباني، نافيا وجود أي تغيير في العلاقة مع اللاعب أو عائلته بعد حسم مستقبله الدولي.

وقال لقجع، في الوثائقي الجديد لقناة "أونز مونديال" (Onze Mondial) الفرنسية بعنوان "من الداخل.. صعود كرة القدم المغربية"، إن المغرب لم يعترض يوما على اختيار لامين جمال، مضيفا: "احترمنا اختيار اللاعب، ولم نغيّر أبدا تعاملنا معه أو مع عائلته".

وأضاف في تعليق حمل طابعا ساخرا: "أنا لا أعرف شخصا في إسبانيا اسمه لامين جمال" إشارة إلى أصول اللاعب المغربية، قبل أن يشدد على أن عائلة اللاعب ما تزال مرتبطة بجذورها، وتزور مناطق شمال المغرب باستمرار، وستظل موضع ترحيب دائم.

وأوضح لقجع أن ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية لا ينبغي التعامل معه بمنطق الربح والخسارة، معتبرا أن نجاح المشروع الكروي المغربي أصبح أكبر من اختيارات فردية لبعض المواهب.

وأضاف أن رؤية لاعب من أصول مغربية يسهم في نجاح منتخب آخر، مثل إسبانيا، تعكس جودة منظومة التكوين المغربية، مؤكدا أن اكتشاف المواهب وتطويرها يمثلان أحد أهم ركائز إستراتيجية الكرة المغربية.

وكان لامين جمال، المنحدر من أصول مغربية، قد اختار تمثيل المنتخب الإسباني، ليصبح في سن مبكرة أحد أبرز نجوم برشلونة و"لا روخا".

وجاءت تصريحات لقجع ضمن الوثائقي الذي يتناول تطور كرة القدم المغربية بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب في كأس العالم قطر عام 2022، ووصوله إلى نصف النهائي.