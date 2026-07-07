بوساطة سكالوني.. كواليس مكالمة هاتفية مؤثرة بين كلوزه وليونيل ميسي

كشف النجم الألماني ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي السابق لكأس العالم لكرة القدم، أنه هنأ خليفته ليونيل ميسي هاتفيا بعد تحطيم الأخير رقمه القياسي في البطولة.

وكان المهاجم الألماني السابق يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم للرجال برصيد 16 هدفا، قبل أن يحطم ميسي الرقم القياسي خلال النسخة الحالية من البطولة.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 20 هدفا، فيما وصل الفرنسي كيليان مبابي إلى 19 هدفا.

وقال كلوزه: "ميسي ظاهرة استثنائية. مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني كان زميلي في لاتسيو، وما زلنا على تواصل دائم. هو من رتب المكالمة الهاتفية بيني وبين ميسي بعد أن عادل رقمي القياسي في كأس العالم. لقد كانت لحظة مؤثرة للغاية".

وأدلى كلوزه بهذه التصريحات خلال جلسة حوارية عن كأس العالم أقيمت مؤخرا في نادي نورنبرج، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، والذي يتولى تدريبه حاليا. ولم ينشر النادي هذه التصريحات إلا يوم الثلاثاء.

وأضاف كلوزه :"بالطبع واجهت ميسي في الملعب أكثر من مرة، وكانت المواجهات بيننا دائما ودية ومحترمة. لكن تلك المكالمة كانت المرة الأولى التي نتحدث فيها مطولا بعيدا عن أرض الملعب. وقال لي إنه سيرسل إلي قميصا يحمل توقيعه".

وسجل ليونيل ميسي7 أهداف حتى الآن (أحرزها ضد الجزائر "هاتريك"، والنمسا "هدفين"، والأردن "هدف"، وكاب فيردي "هدف"). ليرفع إجمالي رصيده إلى 20 هدفاً في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم، وينفرد النجم الأرجنتيني بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال عبر التاريخ، متجاوزاً المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً).