أرقام غير مسبوقة.. كم يكلفك حجز مقعد في نهائي كأس العالم 2026؟

مع اقتراب كأس العالم 2026 من مراحله الحاسمة، ارتفعت أسعار التذاكر إلى مستويات قياسية، حيث وصلت أسعار بعض تذاكر النهائي المقرر في ملعب ميتلايف إلى أكثر من 30 ألف دولار، في انعكاس لحجم الإقبال العالمي على البطولة.

تعود كأس العالم إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ نسخة 1994، ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخبا، ارتفعت حدة المنافسة والطلب على التذاكر، خاصة مع دخول المسابقة مرحلة خروج المغلوب واقتراب موعد المباريات الكبرى.

ومع توجه الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لمتابعة المباريات من المدرجات، شهدت منصات إعادة البيع ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر الأدوار النهائية، خصوصا مباريات نصف النهائي والنهائي.

تتصدر تذاكر المباراة النهائية قائمة أغلى التذاكر في مونديال 2026، حيث سيحتضن ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز.

وتتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر النهائي بين 2030 و7875 دولارا حسب الفئة، لكن الأسعار في السوق الثانوية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتراوح بين 5900 دولار وأكثر من 38 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

احتلت تذاكر مباراتي نصف النهائي المرتبة الثانية من حيث الأسعار، إذ ستُقام المواجهتان في ملعب إيه تي آند تي (AT&T) في دالاس وملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

وتتراوح الأسعار الرسمية لهذه المباريات بين 420 و3295 دولارا، بينما قد تصل الأسعار في سوق إعادة البيع إلى نحو 9500 دولار.

أما مباريات الدور ربع النهائي، التي ستُقام في مدن مثل بوسطن ولوس أنجلوس وميامي وكانساس سيتي، فتأتي في المركز الثالث.

وتتراوح أسعارها الرسمية بين 275 و1775 دولارا، بينما تصل في بعض عمليات إعادة البيع إلى حدود 4000 دولار.

وتبقى هذه الأسعار قابلة للتغير بسبب نظام التسعير الديناميكي وتفاوت حجم الطلب، إذ ترتفع قيمة التذاكر كلما اقتربت البطولة من نهايتها ووضحت هوية المنتخبات المنافسة على اللقب.

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ومع حضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية ومشاركة منتخبات كبرى مثل الأرجنتين، أصبحت مباريات الأدوار الأخيرة من كأس العالم 2026 من أكثر الأحداث الرياضية طلبا، ليس فقط من الناحية الجماهيرية، بل أيضا من حيث القيمة التجارية للتذاكر.