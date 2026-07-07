اعتراف أرجنتيني وإجماع عالمي على ظلم الحكم لمنتخب مصر أمام "التانغو"

أثارت بعض القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين في ربع نهائي بطولة كأس العالم عام 2026، الجدل، خصوصا إلغاء هدف سجله مصطفى زيكو في بداية الشوط الثاني.

وقلب منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على نظيره المصري في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ملعب أتلانتا، ليواصل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في نسخة قطر عام 2022.

وسجل مصطفى زيكو هدفا للمنتخب المصري في الدقيقة 58 ليعزز تقدم "الفراعنة"، لكن الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي ارتكاب مروان عطية خطأ ضد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة.

قرار خاطئ

ويعتقد الحكم الإسباني السابق والمحلل التحكيمي في إذاعة "ماركا"، إدواردو بورول، أن قرار الحكم لوتيكسييه بإلغاء الهدف الثاني لمنتخب مصر كان خاطئا، معتبرا أن المخالفة المحتسبة على المدافع مارتينيز لم تكن مؤثرة في سير الهجمة.

وقال بورول: "العودة إلى بداية الهجمة لإلغاء الهدف لم تكن مبررة. مثل هذه المخالفات ليس لديها تأثير كاف على تسجيل الهدف".

وأضاف: "اللاعب المصري انطلق بالكرة لمسافة طويلة، لذلك فإن العودة إلى لقطة بعيدة واحتساب مخالفة بسبب دهس قدم ظهر فقط بالإعادة البطيئة لا يتناسب مع طبيعة اللعبة".

وشكك الحكم السابق في صحة تدخل تقنية الفيديو، مؤكدا أن اللقطة لا ترقى إلى مستوى "الخطأ الواضح والصريح" الذي يستوجب تدخل حكم الفيديو المساعد.

وأكمل: "لو احتسب الحكم المخالفة مباشرة في أرض الملعب لكان القرار مقبولا، لكن بعدما سمح باستمرار اللعب، لا أرى أي مبرر للعودة وإلغاء الهدف".

واتفق الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس مع بورول، مؤكدا أن المخالفة غير صحيحة ولا تعدو كونها مجرد دعسة طفيفة جدا، ووفق فلسفة تقنية الفيديو (VAR) لا تستحق المراجعة، بل كان ينبغي أن تبقى ضمن تقدير حكم الساحة.

وأضاف: "المشكلة الكبرى أن قوانين اللعبة كانت دائما موحدة في جميع أنحاء العالم، لكن منذ دخول تقنية الفيديو بات استخدامها يختلف من بطولة إلى أخرى، من دون معيار موحد، وهو ما يربك اللاعبين والجماهير بسبب اختلاف آلية تطبيقها بين المسابقات".

خطأ قبل هدف فيرنانديز

وأثار هدف الفوز للأرجنتين والذي سجله إنزو فيرنانديز في الوقت بدل الضائع كذلك بعض الشكوك، بسبب ارتكاب مخالفة ضد محمد صلاح قبل وصول الكرة إلى لاوتارو مارتينيز الذي قدم التمريرة الحاسمة لإنزو.

إعلان

وقال نجم المنتخب الأرجنتيني السابق كلاوديو لوبيز: "إن صلاح تعرض للإعاقة وكان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو للتحقق من اللقطة".

وأضاف في تحليله للمباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس": "الكرة كانت خلف صلاح ومارتينيز الذي أعاقه كانت الكرة أمامه. كان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو".

انتقاد أسطورة إنجلترا

بدوره، اعتبر أسطورة الكرة الإنجليزية إيان رايت أن هدف فيرنانديز كان ينبغي إلغاؤه، بسبب وجود مخالفة ضد محمد صلاح في بداية الهجمة.

وقال رايت، خلال تحليله للمباراة عبر قناة آي تي في سبورت (ITV Sport): "هذا ما يحدث الآن مع تقنية الفيديو، فهي تعيد مراجعة اللقطات السابقة. إذا كنتم ستعودون لإلغاء هدف الأرجنتين بسبب مخالفة على حدود منطقة الجزاء، فعليكم أيضا العودة إلى هذه اللقطة الخاصة بمحمد صلاح".

وأضاف "لقد تعرض للاحتكاك، وربما كان بسيطا، لكنه تعرض للمخالفة، ثم انطلقت الهجمة في الاتجاه الآخر".