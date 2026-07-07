"أتفهم الجدل".. بالوغون يعلق على إلغاء طرده وبلجيكا تسخر من "سوكر" أمريكا

قال لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم فولارين بالوغون إنه يتفهم الجدل الذي أثاره قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح له بالمشاركة أمام بلجيكا رغم تعرضه للإيقاف بسبب بطاقة حمراء.

وقال بالوغون عقب خروج المنتخب الأمريكي، أحد مستضيفي البطولة، من كأس العالم بعد خسارته الثقيلة 1-4 أمام بلجيكا: "من الطبيعي أن يصبح الأمر مثيرا للجدل عندما يتم التراجع عن القرار".

وأضاف في أول تصريحات له بشأن هذا الأمر: "تقبلنا القرار عندما رأيت البطاقة الحمراء، وتقبلنا القرار عندما تم إبلاغنا بأنه يمكنني اللعب".

وكان بالوغون حصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة دور الـ32 أمام منتخب البوسنة والهرسك.

وأدت البطاقة الحمراء إلى إيقافه تلقائيا مباراة واحدة، لكن فيفا قرر تعليق تنفيذ العقوبة في خطوة غير مسبوقة تقريبا، ليتسنى له المشاركة أمام بلجيكا، كما رفض الاتحاد الدولي الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد البلجيكي.

جدل واسع

وأثارت هذه القضية عاصفة من الجدل في كأس العالم، وصدمت أوساط كرة القدم، حيث اتهم منتقدون الاتحاد الدولي بالخضوع لتدخلات سياسية مزعومة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض: "طلبت مراجعة اللقطة لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة"، مضيفا أن إيقاف اللاعب كان سيترك "وصمة كبيرة" على البطولة.

وكان من بين أشد المنتقدين للقرار مدرب منتخب بلجيكا رودي غارسيا الذي تحدث مع بالوغون عقب المباراة.

وقال غارسيا: "جاء إلي، وأنا أقدر هذا. هذا ليس خطأه. لم يفعل أي شيء خاطئ. أنا أحترمه".

"قلة احترام"

بدوره، أشار حارس مرمى منتخب بلجيكا تيبو كورتوا إلى أن فريقه تعرض لـ"قلة احترام" في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، بينما أكد القائد يوري تيليمانس أن الجدل بشأن مشاركة بالوغون منح اللاعبين دافعا إضافيا.

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وقال تيليمانس: "لنكن صريحين، عقدنا اجتماعا عندما سمعنا بالخبر. قلنا لأنفسنا إن علينا أن يكون ردنا داخل الملعب، وهذا ما فعلناه اليوم. أنا فخور جدا بالفريق".

من جانبه، رأى لاعب الوسط نيكولا راسكين أن الفوز أعاد شيئا من العدالة.

وقال للصحفيين: "أعتقد أن العدالة موجودة دائما في مكان ما بالحياة. ما حدث يمكن تبريره كما يشاء البعض، لكننا لم نعتقد أنه كان عادلا".

وأضاف: "اليوم أعتقد أن ذلك منحنا القليل من الحظ. كنا بحاجة إلى الفوز بالمباراة، وهذه كانت الرسالة التي أردنا إيصالها".

وبعد المباراة، سارع الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى نشر رسالة عقب تأكد الفوز، جاء فيها: "ألغوا هذا"، مرفقة بصور لاحتفالات اللاعبين بالأهداف.

وفي منشور آخر، كتب الحساب: "اسمها كرة القدم"، مع شطب كلمة "سوكر"، وهي التسمية الشائعة للعبة في الولايات المتحدة.