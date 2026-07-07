بالفيديو.. مصطفى شوبير يحبط ميسي ويواصل التألق أمام هجوم الأرجنتين

تألق الحارس المصري مصطفى شوبير في مواجهة الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها الأسطورة ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.

وجاء تصدي شوبير في توقيت حاسم، ليحافظ على تقدم منتخب مصر بهدف سجله ياسر إبراهيم برأسية في الدقيقة 15، ويمنح "الفراعنة" أفضلية معنوية أمام بطل العالم السابق.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء للأرجنتين بعد تدخل من هيثم حسن على نيكولاس تاليافيكو داخل منطقة الجزاء، وتقدم ميسي لتنفيذها في الدقيقة 20 سعيًا لإدراك التعادل، لكن شوبير تألق في التصدي لها، مانعًا قائد "التانغو" من هز الشباك، ومؤكدًا حضوره كأحد أبرز نجوم المباراة.

وواصل مصطفى شوبير تألقه اللافت، بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 38، بتصدٍ رائع لتسديدة خطيرة من مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، مستعرضًا سرعة رد فعل كبيرة ويقظة عالية.

ومنح هذا التصدي الثمين لاعبي المنتخب المصري دفعة معنوية إضافية، ليساهم في حفاظ "الفراعنة" على تقدمهم بهدف دون رد حتى نهاية الشوط الأول أمام المنتخب الأرجنتيني.