رياضة|كأس العالم 2026

بالفيديو.. مصطفى شوبير يحبط ميسي ويواصل التألق أمام هجوم الأرجنتين

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Egypt's goalkeeper #23 Mostafa Shoubir stops a penalty shoot by Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026.
الحارس المصري مصطفى شوبير يتصدى ببراعة لضربة جزاء نفذها الأرجنتني ليونيل مسي (الفرنسية)
Published On 7/7/2026

تألق الحارس المصري مصطفى شوبير في مواجهة الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها الأسطورة ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.

وجاء تصدي شوبير في توقيت حاسم، ليحافظ على تقدم منتخب مصر بهدف سجله ياسر إبراهيم برأسية في الدقيقة 15، ويمنح "الفراعنة" أفضلية معنوية أمام بطل العالم السابق.

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واحتسب الحكم ركلة الجزاء للأرجنتين بعد تدخل من هيثم حسن على نيكولاس تاليافيكو داخل منطقة الجزاء، وتقدم ميسي لتنفيذها في الدقيقة 20 سعيًا لإدراك التعادل، لكن شوبير تألق في التصدي لها، مانعًا قائد "التانغو" من هز الشباك، ومؤكدًا حضوره كأحد أبرز نجوم المباراة.

وواصل مصطفى شوبير تألقه اللافت، بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 38، بتصدٍ رائع لتسديدة خطيرة من مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز، مستعرضًا سرعة رد فعل كبيرة ويقظة عالية.

ومنح هذا التصدي الثمين لاعبي المنتخب المصري دفعة معنوية إضافية، ليساهم في حفاظ "الفراعنة" على تقدمهم بهدف دون رد حتى نهاية الشوط الأول أمام المنتخب الأرجنتيني.

المصدر: الجزيرة

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