بالفيديو.. شوبير يدخل ميسي تاريخ كأس العالم برقم سلبي

تألق الحارس المصري مصطفى شوبير في مواجهة الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها الأسطورة ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.

وجاء تصدي شوبير في توقيت حاسم، ليحافظ على تقدم منتخب مصر بهدف سجله ياسر إبراهيم برأسية في الدقيقة 15، ويمنح "الفراعنة" أفضلية معنوية أمام بطل العالم السابق.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء للأرجنتين بعد تدخل من هيثم حسن على نيكولاس تاليافيكو داخل منطقة الجزاء، وتقدم ميسي لتنفيذها في الدقيقة 20 سعيًا لإدراك التعادل، لكن شوبير تألق في التصدي لها، مانعًا قائد "التانغو" من هز الشباك، ومؤكدًا حضوره كأحد أبرز نجوم المباراة.

إبداع شوبير ورقم سلبي لميسي

وتصدى شوبير لثاني ركلة جزاء في مونديال 2026 بعدما تصدى لتسديدة مهدي طارمي قائد إيران، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1 / 1 في دور المجموعات.

وكذلك أهدر ميسى ثاني ركلة جزاء في هذه النسخة بعد إهدار ركلة في مباراة انتهت بالفوز 2 / صفر على النمسا في الدور الأول أيضا.

وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء خلال نسخة واحدة باستثناء ركلات الترجيح.

وبات قائد المنتخب الأرجنتيني أيضا أول لاعب في التاريخ يهدر أربع ركلات جزاء في كأس العالم، حيث أضاع ركلة أمام أيسلندا في مونديال 2018، وبولندا في مونديال 2022 إضافة إلى ركلتي النمسا ومصر في مونديال .2026

وأهدر ليونيل ميسي فرصة أيضا للابتعاد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم التي يعتليها بـ 20 هدفا يطارده الفرنسي كيليان مبابي 19 هدفا.

يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من كولومبيا ضد سويسرا.