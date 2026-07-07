"لم يخبرني".. تصريح غامض من سكالوني بشأن مشاركة ميسي أمام مصر

طمأن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني جماهير "ألبيسيليستي" بشأن الحالة البدنية لقائده ليونيل ميسي، مؤكدا جاهزيته للمشاركة في مواجهة مصر، رغم خوضه 120 دقيقة كاملة في مباراة الرأس الأخضر ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: "ليو بخير، لم يبلغني بأي مشكلة رغم لعبه 120 دقيقة ورغم بلوغه 39 عاما. وإذا كان يشعر بشيء، فهو لم يخبرني بذلك، وبالتالي سيلعب على أي حال".

ويعوّل المنتخب الأرجنتيني على قائده لتجاوز عقبة مصر في المباراة المقررة اليوم الثلاثاء، غير أن سكالوني أقر بأن النسخة الحالية من كأس العالم فرضت تحديات كبيرة حتى على أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج.

وقال: "قبل أيام بدا أن فرنسا منتخب مرعب، وما زال كذلك، لكنه عانى أمام باراغواي. وإسبانيا تتطور تدريجيا، لكن أداءها لم يكن مستقرا في جميع مبارياتها. لا يوجد منتخب حافظ على المستوى الذي كان يقدمه قبل انطلاق كأس العالم".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن هناك عوامل عدة أثرت في مستوى المنتخبات، قائلا: "السفر، والحرارة، والملاعب، ونوعية العشب المختلفة، إضافة إلى الكرة التي لا تتحرك أحيانا بالشكل المطلوب. كل هذه العوامل تجعلنا لا نشاهد الفوارق المعتادة بين المنتخبات المرشحة".

وأضاف: "كلما اقتربت من نهاية البطولة، من المفترض أن تحصل على مزيد من الراحة بسبب ضغط المباريات، لكن ما يحدث هو العكس".

ورغم المعاناة التي واجهها منتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، والتي انتهت بالفوز 3-2 بعد التمديد، أعرب سكالوني عن رضاه عن أداء فريقه، قائلا: "مستوى الأرجنتين مقبول. لقد فزنا في مبارياتنا الأربع، وهذا كاف لنكون راضين".

وختم: "لدينا ميزة مهمة، وهي أنه حتى عندما لا نقدم أفضل مستوياتنا، فإن اللاعبين يظهرون دائما روحا قتالية ورغبة كبيرة في عدم الخسارة".