بعد الفوز على أمريكا.. لاعبو بلجيكا يقلدون رقصة ترمب (فيديو)

احتفل منتخب بلجيكا لكرة القدم بطريقة ساخرة بإقصاء الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم، بعدما فاز 4-1 في دور الـ16، موجها رسائل إلى أصحاب الأرض والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكانت الأجواء التي سبقت المباراة التي أقيمت صباح الثلاثاء قد هيمنت عليها الأنباء التي أكدت أن ترمب اتصل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، مطالبا بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون.

واستجاب فيفا بالفعل وعلق تنفيذ عقوبة الإيقاف بسبب الحصول على بطاقة حمراء، ليشارك بالوغون في المباراة، في قرار أثار صدمة داخل أوساط كرة القدم، رغم تأكيد إنفانتينو أن القرار لم يكن له علاقة باتصال ترمب.

واعترف لاعبو بلجيكا بأن هذه القضية منحتهم دافعا إضافيا لتحقيق الفوز، الذي أهلهم إلى دور الثمانية لمواجهة إسبانيا.

وقال لاعب الوسط نيكولا راسكين: "حدث الكثير خارج الملعب خلال اليومين الماضيين. كان هناك شعور بالظلم داخل الفريق، وكنا مصممين على الرد داخل أرض الملعب".

رقصة ترمب

وبعد تسجيل الهدف الرابع، احتفل لاعبو بلجيكا برقصة مشابهة للرقصة التي اشتهر بها ترمب خلال حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية عام 2024، كما احتفل روميلو لوكاكو، صاحب الهدف، بوضع يديه خلف أذنيه، in إشارة ساخرة.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقا بصورة للمهاجم البلجيكي: "ألغوا هذا".

وقال قائد المنتخب البلجيكي يوري تيليمانس: "قلنا لأنفسنا إن علينا الرد داخل الملعب، وهذا ما فعلناه".

غضب بلجيكي

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعرب عن غضبه من قرار فيفا تعليق إيقاف بالوغون، معتبرا أن الاتحاد الدولي خالف البروتوكول المتبع.

وتعرض بالوغون، هداف المنتخب الأمريكي في البطولة برصيد 3 أهداف، للطرد خلال المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على البوسنة والهرسك في دور الـ32 بسبب تدخل عنيف، رغم أن الإعادات التلفزيونية أشارت إلى أن الواقعة كانت غير متعمدة.

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وأوضح الاتحاد البلجيكي في بيان أنه يشعر بـ"الدهشة" من القرار، معتبرا أن فيفا خالف اللوائح التي سبق أن أكد الالتزام بها قبل البطولة وأثناء منافساتها.

وفشل الاتحاد البلجيكي في الاستئناف الذي تقدم به لمنع مشاركة بالوغون، مؤكدا أنه "يشعر بقلق بالغ إزاء ما جرى، وسيواصل الدفاع عن المبادئ الأساسية للنزاهة، والمنافسة العادلة، ومصلحة كرة القدم بشكل عام".