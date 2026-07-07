حسام حسن: العالم يغضب لأذى الحيوانات ويتجاهل قصف غزة بالصواريخ (فيديو)

وجه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، رسائل قوية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يركز المدير الفني للمنتخب المصري على الجانب الرياضي فقط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين، بل حرص على توجيه رسالة إنسانية للعالم، مؤكدا ضرورة الشعور بمعاناة الشعب الفلسطيني وما يمر به من ظروف صعبة.

رسالة إنسانية من مدرب "الفراعنة"

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بالشعب الفلسطيني فهو ليس بني آدم، فمن المفترض أن أي شخص من أي دولة في العالم سواء أوروبي أو أمريكي أو عربي أو من أي مكان أن يشعر بما يحدث مع الشعب الفلسطيني"

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن "الإنسانية لا يجب أن ترتبط بجنسية أو مكان، مشددا على أن معاناة أي شعب تستحق الاهتمام والتعاطف من الجميع"

وواصل حسام حسن رسائله القوية، مشيرا إلى أن "العالم يتحرك أحيانا للدفاع عن الحيوانات عند تعرضها للأذى، بينما لا يجد الشعب الفلسطيني الاهتمام نفسه رغم الظروف القاسية التي يعيشها"

وقال: "عندما يتعرض حيوان للأذى، فإن مؤسسات الرفق بالحيوان تنتفض للدفاع عنه، فما بالكم بالشعب الفلسطيني الذي يعيش في العراء، بينما نعيش نحن في البيوت ونأكل ونلبس ونعيش حياة رائعة"

وشدد المدير الفني للمنتخب المصري على أن استمرار هذه الأوضاع يمثل أمرا مؤلما، قائلا: "عار على العالم كله وعار على أصحاب القرار أن يتركوا بني آدمين مثلنا في هذا الحال"

تساؤلات حول ضحايا غزة

وأشار حسام حسن إلى ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الأحداث الإنسانية، قائلا إن هناك اهتماما كبيرا عندما يتعرض حيوان للأذى، بينما لا يكون الاهتمام بالمستوى نفسه عند سقوط ضحايا من المدنيين.

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وأضاف: "الشعب الأمريكي والأوروبي لا يتحدث ولا يلتفت إلى وفاة 3 أو 4 آلاف مواطن في غزة نتيجة إلقاء صاروخ، بينما عندما يتعرض كلب في الشارع للأذى يطالبون بمحاكمة من أذاه"

وتساءل المدير الفني لمنتخب مصر: "ماذا عمن يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم؟"

دعوة للعدل والحياة للشعب الفلسطيني

واختتم حسام حسن رسائله بالتأكيد على ضرورة توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني، مطالبا بالعدل والسلام.

وقال: "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش بدون بيوت، بدون غطاء، بدون مياه أو غذاء، نريد حياة وعدلا لهم، ومثلما يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم شعارات تطالب بالعدل، يجب أن نطالب لهم بالحياة"

وكان حسام حسن قد أهدى الفوز الذي حققه منتخب مصر على أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 إلى الشعبين المصري والفلسطيني، مؤكدا اعتزازه بدعم الجماهير.