جدول مباريات ونتائج ربع نهائي كأس العالم 2026 وقنوات البث الناقلة

جدول مباريات ونتائج ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، أصبح محل اهتمام جماهير الساحرة المستديرة في اليوم الأخير لمباريات دور ثمن النهائي (دور الـ16) للمونديال الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا.

وفيما يلي نستعرض مباريات الدور ربع النهائي (دور الـ8) مع ذكر مواعيد المباريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ونتائج ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)

الخميس، 9 يوليو/تموز 2026

مباراة 97: المغرب ضد فرنسا (الساعة 23:00).

الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026

مباراة 98: إسبانيا والبرتغال ضد بلجيكا (الساعة 22:00).

الأحد، 12 يوليو/تموز 2026

مباراة 99: النرويج ضد إنجلترا (00:00 منتصف الليل).

مباراة 100: الفائز من مصر والأرجنتين ضد الفائز من سويسرا وكولومبيا (الساعة 4:00).

نصف نهائي كأس العالم 2026

الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026

مباراة 101: الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00).

الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026

مباراة 102: الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

مباراة 103: الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

مباراة 104: الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026

تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:

شبكة بي إن سبورتس القطرية: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة.

الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة. شبكة قنوات الكاس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.منصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.

ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.منصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية. الترددات الأرضية: تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط.

تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط. الجزيرة نت: يمكنكم متابعة كل مباريات كأس العالم 2026 عبر التغطيات المباشرة لموقع "الجزيرة نت".