جدول مباريات ونتائج ربع نهائي كأس العالم 2026 وقنوات البث الناقلة
Published On 7/7/2026
جدول مباريات ونتائج ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، أصبح محل اهتمام جماهير الساحرة المستديرة في اليوم الأخير لمباريات دور ثمن النهائي (دور الـ16) للمونديال الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا.
وفيما يلي نستعرض مباريات الدور ربع النهائي (دور الـ8) مع ذكر مواعيد المباريات والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات ونتائج ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)
الخميس، 9 يوليو/تموز 2026
- مباراة 97: المغرب ضد فرنسا (الساعة 23:00).
الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026
- مباراة 98: إسبانيا والبرتغال ضد بلجيكا (الساعة 22:00).
الأحد، 12 يوليو/تموز 2026
- مباراة 99: النرويج ضد إنجلترا (00:00 منتصف الليل).
- مباراة 100: الفائز من مصر والأرجنتين ضد الفائز من سويسرا وكولومبيا (الساعة 4:00).
نصف نهائي كأس العالم 2026
الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026
- مباراة 101: الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00).
الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026
- مباراة 102: الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00).
مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- مباراة 103: الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).
المباراة النهائية لكأس العالم 2026
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- مباراة 104: الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).
قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026
تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:
- شبكة بي إن سبورتس القطرية: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة.
- شبكة قنوات الكاس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.منصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.
- الترددات الأرضية: تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط.
- الجزيرة نت: يمكنكم متابعة كل مباريات كأس العالم 2026 عبر التغطيات المباشرة لموقع "الجزيرة نت".
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المصدر: الجزيرة