تقنيات متطورة وتصميم ذهبي.. تعرّف على كرة نهائي مونديال 2026

كشفت شركة أديداس، مساء الاثنين، عن الكرة الرسمية التي ستستخدم في آخر أربع مباريات من كأس العالم 2026، والتي تشمل مباراتي الدور نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، إضافة إلى المباراة النهائية المقررة في نيويورك بعد أقل من أسبوعين.

وأطلقت الشركة على الكرة الجديدة اسم "تريوندا فاينال"، مؤكدة أنها تمثل تطويرا للتصميم الأصلي الذي كُشف عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع تحديثات تقنية وجمالية تتناسب مع أهمية المرحلة الحاسمة من البطولة.

وتتميز الكرة الجديدة بتصميم يغلب عليه اللون الذهبي، في إشارة إلى مجسم كأس العالم، مع قاعدة باللونين الأبيض والأسود، في محاولة لتجسيد قيمة المباريات الختامية للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وأوضحت "أديداس" أن تصميم الكرة يعتمد على بنية متطورة تركز على تعزيز الأداء داخل الملعب، إلى جانب دمج أحدث التقنيات المستخدمة في البطولات الكبرى.

تقنيات لدعم التحكيم

وزُودت "تريوندا فاينال" بتقنية متقدمة تتيح إرسال بيانات دقيقة وفورية إلى طواقم التحكيم، بما يساعد على تسريع اتخاذ القرارات أثناء المباريات، إضافة إلى توفير معلومات تفصيلية تسهم في تحليل مجريات اللعب.

وتأتي هذه التقنية امتدادا لاستخدام الكرات الذكية التي تعتمد على مستشعرات إلكترونية لتوفير بيانات لحظية خلال المباريات.

ويحتفي تصميم الكرة بجميع المدن الـ16 التي تستضيف منافسات كأس العالم 2026.

وتبرز مدن دالاس، وأتلانتا، وميامي، ونيويورك/نيوجيرسي بصورة رئيسية على التصميم، باعتبارها تستضيف مباريات الأدوار الختامية، بينما تظهر مدن بوسطن، وغوادالاخارا، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، ومكسيكو سيتي، ومونتيري، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل، وتورونتو، وفانكوفر ضمن العناصر الرسومية المثلثة التي تزين الكرة.

وعلق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على إطلاق الكرة الجديدة، قائلا إن "اعتماد كرة تريوندا فاينال للمباريات الأربع الأخيرة في كأس العالم يجسد بصورة كاملة روح الوحدة والشغف التي تجمع الدول المستضيفة، وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

إعلان

وأضاف أن الكرة "ستكون تحت أقدام أفضل لاعبي العالم في أهم مباريات البطولة، كما ستخلد أسماء المدن الـ16 التي أسهمت في تنظيم النسخة الثالثة والعشرين التاريخية من كأس العالم".