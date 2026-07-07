تصريحات عنصرية تشعل أزمة بعد مباراة فرنسا وباراغواي في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد السيناتورة الباراغوايانية سيليست أماريلا، بعدما وجهت تصريحات عنصرية إلى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عقب مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الفرنسي قد حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه على باراغواي، بفضل هدف سجله مبابي من ركلة جزاء، قبل أن تتحول أجواء المباراة إلى أزمة خارج الملعب بسبب التعليقات التي نشرتها السيناتورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات عنصرية تثير موجة غضب

وعلقت سيليست أماريلا على منشور يتعلق بمبابي بعبارات وصفت بالعنصرية، قالت فيها: "أحمق لم يتعلم حتى الكتابة، وبدلا من حليب أمه كان يرضع جوز الهند، وهذه أكثر المعلومات التي سمعها عن الشمبانزي".

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الاستنكار، بالنظر إلى صدورها عن شخصية سياسية تشغل منصبا رسميا في باراغواي.

مبابي يرد بقوة

ولم يتأخر قائد المنتخب الفرنسي في الرد، إذ نشر صورة للسيناتورة عبر منصة "إكس"، وكتب: "امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك ولا تمثلين باراغواي".

وأضاف: "بسبب جهلك وعنصريتك، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي منتخبك خلال كأس العالم، وفسح ذلك المجال لامرأة تسيء إلى سمعة بلدها".

وأكد مبابي أنه لن يسمح لأمثالها بنشر الكراهية والعنصرية دون مواجهة.

وزيرة الرياضة الفرنسية تدين

من جانبها، أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري عن استنكارها الشديد للتصريحات، مؤكدة عبر حسابها على منصة "إكس" أن ما صدر عن السيناتورة "تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، خاصة أنها صادرة عن شخصية سياسية".

الاتحاد الفرنسي.. لن نصمت

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعمه الكامل لقائده وجميع لاعبي المنتخب، مؤكدا أن القضية تتجاوز شخص مبابي.

وقال الاتحاد: "نعرب عن دعمنا الكامل لقائدنا ولاعبينا، وبشكل عام لجميع ضحايا مثل هذه التصريحات البغيضة".

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وأضاف: "أكثر من أي وقت مضى، يواصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التزامه بمحاربة العنصرية وجميع أشكال التمييز. لاعبو منتخب فرنسا يمثلون فرنسا، وبالتالي فإن بلدنا هو الذي يتعرض للإهانة".

تحرك قضائي

ولم يكتف الاتحاد بالإدانة، بل أعلن عزمه اللجوء إلى القضاء، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة من أجل فتح إجراءات قضائية بحق السيناتورة.

وجاء في البيان: "التصريحات العنصرية للسيناتورة الباراغوايانية سيليست أماريلا الموجهة إلى مبابي بغيضة وغير مقبولة على الإطلاق. إنها تصريحات إجرامية ومدانة، ولذلك سيتقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ببلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة".

وتفتح هذه القضية فصلا جديدا في معركة كرة القدم ضد العنصرية، بعدما تجاوزت تداعيات مباراة فرنسا وباراغواي حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى أزمة قانونية وسياسية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.