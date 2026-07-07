إشادة عربية وتذمر إسرائيلي.. تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات

خطف المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، حسام حسن، الأضواء في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، ليس بأدائه الفني داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل بموقف إنساني وسياسي أطلقه من قلب مدينة أتلانتا الأمريكية، مهاجما ما وصفه بـ"الصمت الدولي وازدواجية المعايير" تجاه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات حسن خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقد أمس الاثنين، تمهيدا للمواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والأرجنتين في دور الـ16 من المونديال، مساء الثلاثاء.

وانتقد مدرب مصر بشدة التناقض الصارخ بين التعاطف الواسع مع حقوق الحيوان في أوروبا وأمريكا، والتغافل الصادم عن مقتل آلاف المدنيين والأطفال والنساء في فلسطين، مؤكدا أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل “عارا على العالم كله وأصحاب القرار”.

تحولت تصريحات حسام حسن إلى محط اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سارع مغردون وناشطون مصريون إلى التفاعل معها.

وأشادت مغردة مصرية بالجرأة الكبيرة التي تحلى بها المدير الفني للفراعنة، ووصفته بأنه شخص "جريء ولا يخاف" القواعد أو القيود الصارمة التي تفرضها الهيئات الرياضية الدولية عادة، واعتبرت حديثه المطول والمباشر حول الوضع المأساوي في قطاع غزة بمثابة وثيقة وموقف تاريخي يسجل باسمه.

من جانبه، ذهب ناشط مصري آخر إلى أبعد من حسابات المستطيل الأخضر، معتبرا هذا الظهور الإعلامي بمثابة "أهم مؤتمر صحفي في تاريخ مدربي مصر قولا واحدا، ورسالة تعبر عن كل مواطن مصري".

كما أشاد الناشط الرياضي محمد فارس بالمؤتمر معتبرا أن كلمات المدرب المصري تعبر عما وصفه "حكم وسحر في البيان" جمعها الله لحسام في حديثه بالمؤتمر الصحفي.

عربيا، التقت تصريحات حسام حسن مع إشادات واسعة، حيث علق الناشط الكويتي ناصر القرني مشيدا بالموقف ووجه التحية للمدرب المصري، مؤكدا أن "الحديث عن فلسطين وغزة واجب، كونها القضية المركزية لكل أحرار العالم".

إشادة فلسطينية وترقب إسرائيلي

فلسطينيا، لاقت الكلمات ترحيبا حارا من النخب الإعلامية والمجتمعية؛ حيث قال الصحفي الفلسطيني محمود العمودي: "كابتن حسام حسن للمرة الثانية ينتفض لأجلنا"، في إشارة إلى استمرارية مواقفه المناصرة، في حين تداول الناشط الفلسطيني خالد صافي أبرز ما جاء في المؤتمر باعتباره موقفا تاريخيا يسجل في المحافل الدولية.

كما ركز ناشط فلسطيني آخر على الأثر الممتد للكلمة في الوجدان الإنساني، مشيرا إلى أن كلمات حسام حسن ستبقى خالدة في الذاكرة ولن تمحوها الأيام، مؤكدا أن قيمتها تظل ثابتة ومحط تقدير واحترام بغض النظر عن المسار الفني للمنتخب في البطولة أو نتيجة اللقاء المرتقب مع الأرجنتين، سواء انتهى بالفوز أو الهزيمة.

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في المقابل، رصد الإعلام العبري حديث مدرب الفراعنة؛ إذ علق مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي جاكي هوغي، على المؤتمر مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي كامتداد طبيعي لسلوك حسن ومواقفه السابقة، برفع العلم الفلسطيني عقب مباراة أستراليا في الدور السابق.

تفاعل خارج الأوساط العربية

ولم تكن كلمات المدير الفني للفراعنة عابرة في الأوساط الرياضية والإعلامية العربية فحسب، فنقل الصحفي الرياضي الجنوب أفريقي، غاري سميث، الأجواء الاستثنائية التي سادت قاعة المؤتمر.

ووصف حديث حسن بأنه خطبة حماسية دامت 5 دقائق وأعادت ترتيب الأولويات؛ إذ تضاءلت أهمية حسابات المونديال أمام حجم المأساة، مشيرا إلى أن القاعة ضجت بتصفيق حار ومدو من الصحفيين الحاضرين تقديرا لـ”شجاعة المدرب”.

وواكبت هذا التفاعل، الصحف العالمية بتغطية خبرية مكثفة أخرجت المؤتمر من سياقه الرياضي؛ حيث تناولت صحيفة "إل باييس" (El País) الإسبانية خطاب حسن المطول، وأشارت إلى أن المدرب صاحب الـ59 عاما لا يتحدث فقط ممثلا لمنتخبه، بل يعتبر نفسه صوتا معبرا عن العالم العربي وأفريقيا ككل، مسلطة الضوء على مطالبته للاعبي كرة القدم بضرورة إيصال رسائل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، ركز موقع "المونيتور" (Al-Monitor) في تغطيته على توصيف حسن لما يحدث في غزة بأنه "عار على العالم بأسره"، في حين وضعت شبكة "ياهو سبورت" (Yahoo Sports) الموقف في سياق الإصرار، معتبرة إثارة المدرب المصري للوضع الإنساني في غزة مجددا بأنها رسالة قوية تتزامن مع واحدة من أكبر مباريات البطولة ضد حامل اللقب العالمي.

كما نشرت شبكة "تي آر تي سبور" التركية تقريرا سلط الضوء على حديث حسن حول "الإنسانية المشتركة"، ونقلت تشديده على أن أي شخص لا يستطيع استشعار آلاف الآلام للفلسطينيين يفقد جزءا من آدميته.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، قد أهدى التأهل التاريخي للفراعنة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب الفوز على أستراليا، إلى الشعب الفلسطيني، معربا عن تضامنه معه، فيما وثق ناشط عبر حسابه على منصة "إنستغرام" مقطعا مصورا للكابتن حسام حسن وهو يلوح بالعلم الفلسطيني على أرضية الملعب، وسط هتافات الجماهير المحتشدة المطالبة بـ"الحرية لفلسطين".

ويلتقي منتخب مصر نظيره الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في دور الـ32 من النسخة الثالثة والعشرين للمونديال.