رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

أرقام تاريخية وإنجازات فردية.. بلجيكا تطيح بأمريكا وتتأهل لربع نهائي المونديال

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United States' Giovanni Reyna (7) is consoled by Belgium's Axel Witsel (6) following the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
البلجيكي أكسيل فيتسلية يواسي لاعب المنتخب الأمريكي جيوفاني رينا عقب نهاية مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا (أسوشييتد برس)
Published On 7/7/2026

واصل المنتخب البلجيكي عروضه القوية في كأس العالم عام 2026، بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي على حساب الولايات المتحدة، في مباراة شهدت العديد من الأرقام التاريخية والإنجازات الفردية التي تؤكد قوة "الشياطين الحمر" في الأدوار الإقصائية، كما رسخت مكانة عدد من نجومه في سجلات البطولة.

بلجيكا تؤكد حضورها بين كبار العالم

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثالثة خلال آخر 4 نسخ من البطولة، بعد إنجازي مونديال عامي 2014 و2018، ليواصل حضوره بين أبرز المنتخبات العالمية في العقد الأخير.

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كما أصبح المنتخب البلجيكي خامس ممثل للاتحاد الأوروبي يبلغ ربع نهائي نسخة عام 2026، لتصبح هذه النسخة الثالثة تواليا التي ينجح فيها الاتحاد الأوروبي في تمثيل أكثر من نصف منتخبات ربع النهائي (5 منتخبات أو 6 إذا تأهلت سويسرا).

ولم يتحقق هذا الإنجاز سوى مرة واحدة في النسخ الأربع التي سبقت ذلك، عندما بلغ 6 منتخبات أوروبية ربع نهائي مونديال عام 2006.

وعزز المنتخب البلجيكي أيضا تفوقه في المواجهات الإقصائية أمام المنتخبات غير الأوروبية، بعدما تأهل في 5 من آخر 6 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم أمام منتخبات من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آخر 4 مباريات متتالية.

عقدة دور الـ16 تلاحق الولايات المتحدة

في المقابل، واصل المنتخب الأمريكي معاناته في دور الـ16، بعدما ودع البطولة من هذا الدور للمرة السادسة في سبع مشاركات بلغ خلالها ثمن النهائي، كما أنها المرة الرابعة تواليا التي يتوقف فيها مشواره عند هذا الدور، بعد نسخ 2010 و2014 و2022 و2026.

دي كيتيلاري يصنع التاريخ

كان شارل دي كيتيلاري أحد أبرز نجوم المباراة، بعدما سجل هدفين وصنع هدفا آخر، ليصبح أول لاعب بلجيكي، وفقا للسجلات المتوفرة منذ عام 1966، يساهم في 3 أهداف خلال مباراة واحدة في كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا.

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Charles De Ketelaere #17 of Belgium applauds fans after the 4-1 victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
شارل دي كيتيلاري لاعب منتخب بلجيكا خلال مواجهة أمريكا (الفرنسية)

كما واصل روميلو لوكاكو تأكيد قيمته الكبيرة حتى عندما يبدأ المباراة من مقاعد البدلاء، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل كبديل في 4 مباريات مختلفة، كما انفرد بإنجاز آخر يتمثل في كونه أول لاعب يهز الشباك كبديل في 3 مباريات مختلفة خلال نسخة واحدة من البطولة.

تيلمان يعادل إنجازا عمره 44 عاما

بدوره، دخل ماليك تيلمان بدوره سجلات كأس العالم، بعدما أصبح ثاني لاعب فقط، منذ بدء توثيق الإحصاءات عام 1966، يسجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين خلال نسخة واحدة من البطولة، معادلا إنجاز الفرنسي برنارد جينغيني الذي حققه في مونديال عام 1982.

SZEGED, HUNGARY - OCTOBER 12: Malik Tilman of Germany celebrates scoring the 2nd team goal during the 2022 UEFA European Under-21 Championship Qualifier match between Hungary and Germany at Szent Gellert Forum on October 12, 202 in Szeged, Hungary. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
الأمريكي ماليك تيلمان لاعب منتخب أمريكا خلال مواجهة بلجيكا في مونديال (غيتي)

تروسارد ينضم إلى قائمة النخبة

وبفضل تمريرته الحاسمة في المباراة، رفع لياندرو تروسارد رصيده في البطولة إلى هدفين وتمريرتين حاسمتين، ليصبح ثالث لاعب بلجيكي، منذ عام 1966، يجمع بين تسجيل أكثر من هدف وصناعة أكثر من هدف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد إيدين هازارد في مونديال عام 2018 ويان كويلمانس في نسخة عام 1986.

قوة دكة البدلاء

أكد المنتخب البلجيكي عمق تشكيلته، بعدما رفع هانز فاناكين وروميلو لوكاكو عدد أهداف البدلاء إلى 5 في كأس العالم عام 2026، وهو أعلى رصيد لأي منتخب في البطولة حتى الآن.

كورتوا يواصل تسلق التاريخ

على الصعيد الفردي، خاض الحارس تيبو كورتوا مباراته الـ20 في نهائيات كأس العالم، ليعادل الفرنسي هوغو لوريس في المركز الثاني بقائمة أكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ البطولة، خلف الألماني مانويل نوير الذي يتصدر القائمة برصيد 23 مباراة.

بلجيكا تؤكد طموحها

تعكس هذه الأرقام الجماعية والفردية حجم الاستقرار الذي يعيشه المنتخب البلجيكي، وقدرته على المنافسة في الأدوار الحاسمة للمونديال، في وقت يواصل فيه نجومه تحطيم الأرقام القياسية، ما يعزز طموحات "الشياطين الحمر" في الذهاب بعيدا خلال نسخة عام 2026 والمنافسة على اللقب العالمي.

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المصدر: الصحافة الأجنبية

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