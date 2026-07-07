بعد رحيل مارتينيز.. تقارير برتغالية تكشف المرشح الأبرز لقيادة المنتخب

بات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب البرتغال، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي أعلن رحيله عقب خروج المنتخب من ثمن نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "آ بولا" (A Bola) البرتغالية، فإن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو برونسا اختار خيسوس لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، التي تشمل الاستعداد لبطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، التي ستستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

وكان مارتينيز قد أكد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأخيرة أن مشواره مع المنتخب انتهى، قائلا: "إنها نهاية هذه المرحلة. من الطبيعي أن يكون لرئيس الاتحاد الحق في اختيار مدرب جديد، وأشكره على كل الدعم الذي حظيت به".

وانتهى عقد المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة البرتغال في يناير/كانون الثاني 2023 خلفا لفرناندو سانتوس بعد مونديال قطر 2022، ولن يتم تجديده عقب الإقصاء من كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة أن خيسوس، البالغ من العمر 71 عاما، أصبح حرا بعد انتهاء تجربته مع النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد البرتغالي فور عودة بعثة المنتخب إلى البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وإذا تم الاتفاق، سيفتتح خورخي خيسوس حقبة جديدة على رأس المنتخب البرتغالي، خلفا لمارتينيز الذي امتدت ولايته لنحو 3 أعوام ونصف.