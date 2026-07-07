رياضة|كأس العالم 2026|البرتغال

بعد رحيل مارتينيز.. تقارير برتغالية تكشف المرشح الأبرز لقيادة المنتخب

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ARLINGTON, TEXAS - JULY 06: Roberto Martinez, Head Coach of Portugal, looks on before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 06, 2026 in Arlington, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الإسباني روبيرتو مارتينيز لم يوفق في قيادة البرتغال للتتويج بكأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 7/7/2026

بات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب البرتغال، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي أعلن رحيله عقب خروج المنتخب من ثمن نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "آ بولا" (A Bola) البرتغالية، فإن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو برونسا اختار خيسوس لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، التي تشمل الاستعداد لبطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، التي ستستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

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وكان مارتينيز قد أكد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأخيرة أن مشواره مع المنتخب انتهى، قائلا: "إنها نهاية هذه المرحلة. من الطبيعي أن يكون لرئيس الاتحاد الحق في اختيار مدرب جديد، وأشكره على كل الدعم الذي حظيت به".

وانتهى عقد المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة البرتغال في يناير/كانون الثاني 2023 خلفا لفرناندو سانتوس بعد مونديال قطر 2022، ولن يتم تجديده عقب الإقصاء من كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة أن خيسوس، البالغ من العمر 71 عاما، أصبح حرا بعد انتهاء تجربته مع النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد البرتغالي فور عودة بعثة المنتخب إلى البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Damac - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - May 21, 2026 Al Nassr's Angelo and coach Jorge Jesus embrace as they celebrate winning the Saudi Pro League REUTERS/Hamad I Mohammed
المدرب البرتغالي توشح بالعلم البرتغالي في ليلة تتويج النصر السعودي بلقب الدوري السعودي (رويترز)

وإذا تم الاتفاق، سيفتتح خورخي خيسوس حقبة جديدة على رأس المنتخب البرتغالي، خلفا لمارتينيز الذي امتدت ولايته لنحو 3 أعوام ونصف.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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