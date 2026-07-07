بعد التتويج بالدوري.. النصر السعودي يودع أحد أبرز نجومه

أنهى نادي النصر السعودي مشوار لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق، بعد انتهاء عقده، ليُسدل الستار على تجربة استمرت منذ صيف عام 2023، وكان خلالها أحد أبرز ركائز خط الوسط وأسهم في تحقيق لقب دوري روشن السعودي.

وانضم بروزوفيتش إلى النصر قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة حظيت باهتمام واسع، بعدما رسخ مكانته كواحد من أفضل لاعبي الارتكاز في أوروبا بفضل قدراته الدفاعية ودوره المحوري في بناء اللعب.

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بصمة مؤثرة في وسط النصر

وخلال موسمين بقميص "العالمي"، لعب الدولي الكرواتي دورا بارزا في منح خط الوسط التوازن والاستقرار، مستفيدا من قدرته على افتكاك الكرات وصناعة الهجمات، كما كان من العناصر الأساسية في تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إلى جانب مساهماته في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

مسيرة حافلة بالإنجازات

ويُعد بروزوفيتش (33 عاماً) أحد أبرز نجوم الكرة الكرواتية خلال العقد الأخير، إذ خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وأسهم في بلوغ نهائي كأس العالم عام 2018، قبل أن يحقق المركز الثالث في مونديال عام 2022.

كما حقق مع إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وجهة جديدة مرتقبة

ولم يكشف بروزوفيتش حتى الآن عن وجهته المقبلة، غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والتركية بالتعاقد معه، وفي مقدمتها أندية من الدوري التركي، مع بقاء خيار العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى قائما، بالنظر إلى خبرته الطويلة وسجله الحافل.

وفي المقابل، يواصل نادي النصر تحركاته في سوق الانتقالات، بحثا عن لاعب وسط أجنبي لتعويض رحيل بروزوفيتش، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.