برأسية في مرمى الأرجنتين.. ياسر إبراهيم يدخل تاريخ المونديال

دخل المدافع ياسر إبراهيم تاريخ الكرة المصرية، بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا لمنتخب مصر في مباراة إقصائية ببطولة كأس العالم، وذلك بعمر 33 عاما و147 يوما، ليضع الفراعنة في المقدمة أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول من مباراة دور الـ16 المقامة اليوم الثلاثاء.

جاء هدف التقدم في الدقيقة 15 بضربة رأسية متقنة من إبراهيم بعد عرضية مميزة من لاعب الوسط مروان عطية، ليسجل بذلك أول هدف في تاريخ مواجهات مصر أمام "التانغو" في اللقاءات الرسمية.

شهد الشوط الأول إثارة بالغة، حيث تقمص الحارس مصطفى شوبير دور البطولة بتصديه لركلة جزاء سددها ليونيل ميسي في الدقيقة 21، بالإضافة إلى تألقه في إبعاد فرصتين خطيرتين لأليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز، بينما تكفل القائم بصد ركلة حرة مباشرة نفذها ميسي في الدقيقة 31، ليصمد الدفاع المصري ويخرج بشباك نظيفة مع نهاية وقت الشوط الأول.

وسبق أن فازت الأرجنتين في المباراتين اللتين جمعتا الفريقين، حيث انتصرت بنتيجة 0-6 في قبل نهائي دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم للرجال عام 1928.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أقيمت في القاهرة في مارس/آذار 2008.

يُذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن كان قد أجرى تغييرين على تشكيلته الأساسية مقارنة بمباراة دور الـ32 أمام أستراليا، حيث دفع بمهند لاشين وهيثم حسن بدلا من حمدي فتحي وعمر مرموش، ليكتمل المثلث الهجومي بجوار محمد صلاح ومصطفى زيكو.

في المقابل، شهدت تشكيلة حامل اللقب الأرجنتيني ثلاثة تغييرات عن المباراة السابقة، بإشراك نيكولاس تاليافيكو ولياندرو باريديس وجوليان ألفاريز، مع الإبقاء على ميدينا وألمادا ولاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء.

يُذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من كولومبيا ضد سويسرا.