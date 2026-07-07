"يجب احترام القواعد".. الفيفا يرد على ترمب ويدافع عن الحكم كلاوس

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعمه الكامل للحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، بعد أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نزاهته عقب البطاقة الحمراء التي أشهرها في وجه مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، الأمر الذي أثار جدلا في كأس العالم لكرة القدم.

وكان كلاوس قد طرد بالوغون بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباراة التي فازت فيها أمريكا على البوسنة والهرسك في دور الـ 32، وذلك لقيامه بركل كاحل المدافع البوسني طارق محرموفيتش بحذائه.

ومع ذلك، علّق الفيفا لاحقا عقوبة البطاقة الحمراء المفروضة على بالوغون.

وقال ترمب إنه طلب مراجعة القرار، واصفا كلاوس بأنه "يثير بعض الشكوك إذا ما أُخذ سجله السابق في الاعتبار" من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

الفيفا يدعم الحكم كلاوس

وأكد الفيفا في بيان أن "رافائيل كلاوس يُعد أحد أبرز الحكام المحترفين في العالم، وعضوا مرموقا في "تيم وان" (مجموعة النخبة من حكام الفيفا) في كأس العالم".

وأضاف: "طوال مسيرته المهنية، أظهر باستمرار أعلى معايير الاحتراف والنزاهة".

وأشار الفيفا إلى أن كلاوس لم يكن متاحا للتعليق، تماشيا مع سياسة الاتحاد الدولي للعبة التي تنص على عدم تحدث الحكام إلى وسائل الإعلام خلال البطولة.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "الحكام يجب أن ينالوا الاحترام اللازم. مرة أخرى، أؤكد أنه يجب علينا احترام الحكام واحترام القواعد التي تحكم رياضتنا".

وأضاف: "الأمر بسيط للغاية ولا يمكن المبالغة في تأكيده أبدا، فبدون الحكام، لا توجد كرة قدم".

وأدار كلاوس أكثر من 600 مباراة خلال مسيرته، وأكد بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا ثقة الاتحاد الدولي في الحكم البالغ من العمر 46 عاما.

وقال كولينا: "يشارك رافائيل كلاوس في كأس العالم للمرة الثانية بعد أن كان معنا في قطر عام 2022".

إعلان

وأضاف: "إنه حكم صاحب خبرة كبيرة ويحظى بتقدير واسع، ونؤكد ثقتنا الكاملة فيه كحكم موثوق به لإدارة المباريات".

وتم السماح لبالوغون في النهاية بالمشاركة في مباراة دور الـ 16 التي أُقيمت اليوم الثلاثاء ضد بلجيكا، واختاره المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ضمن التشكيلة الأساسية.