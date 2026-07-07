بعد 24 ساعة من الجدل.. بالوغون يفشل في إنقاذ أمريكا أمام بلجيكا

بعد أن سيطر المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون على عناوين أخبار كرة القدم في العالم لمدة 24 ساعة، لم يحظ سوى بذكر بسيط في مباراة الثلاثاء ضد بلجيكا حيث ودع البلد، المشارك في الاستضافة، البطولة من دور الستة عشر.

وكانت الأهداف الثلاثة التي سجلها اللاعب (25 عاما) ودوره في صناعة اللعب في الهجوم قد ساعدت الولايات المتحدة على تصدر مجموعتها والتغلب على البوسنة والهرسك في دور الـ 32.

بالوغون اختفى أمام بلجيكا

ومع ذلك، خشي مشجعو الولايات المتحدة من أن يُحرموا من سلاحهم الأقوى في دور الـ 16 في سياتل بعد أن تلقى بطاقة حمراء في مباراة البوسنة، مما ترتب عليه إيقافه تلقائيا لمباراة واحدة.

ثم اتخذ الاتحاد الدولي (الفيفا) قرارا مثيرا للجدل بتعليق عقوبة بالوغون، وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الفضل في ذلك.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن اللجان المتعلقة بالتحكيم والتابعة للاتحاد عملت "بشكل مستقل وذاتي"، لكن هذا التراجع أثار اتهامات بأن الفيفا رضخت للضغوط السياسية، في حين قال مدرب بلجيكا رودي غارسيا إن الأمر لا بد أنه مزحة بمناسبة يوم كذبة أبريل/نيسان.

كما سلطت الأضواء على خلفية بالوغون.

وحصل اللاعب على الجنسية الأمريكية بالولادة بعد أن تعذر على والدته النيجيرية العودة إلى لندن من رحلة إلى نيويورك لأنها كانت في مرحلة متقدمة جدا من الحمل ولم تتمكن من السفر جوا.

وأعادت ابنها المولود حديثا إلى بريطانيا عندما كان عمره شهرا واحدا، حيث نشأ هناك قبل أن يختار في النهاية تمثيل الولايات المتحدة.

ودعا ترمب مرارا إلى إلغاء حق المواطنة بالميلاد.

ورغم الاحتجاج الدولي على قرار الفيفا، قال لاعب الوسط الأمريكي تايلر آدامز بعد المباراة إن الفريق لم يكن على علم كبير بهذا الجدل.

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وهتفت الجماهير التي حضرت المباراة في ملعب سياتل بحماس لبالوغون عندما دخل للملعب. لكنه واجه صعوبة طوال المباراة في التغلب على دفاع بلجيكا الصلب.

وقال آدامز إن بالوغون "حاول اليوم أن يكون حاضرا ومزعجا، وفي بعض الأحيان كان يتلقى الكرة في العمق ويفعل ما يجيده، لكنه لم يحظ بفرص كثيرة".