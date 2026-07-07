"المسجد طوق النجاة الوحيد".. رسالة إيمانية من لاعب منتخب البوسنة

من ملاعب كرة القدم إلى منابر المساجد، خطف لاعب منتخب البوسنة والهرسك عمار ديديتش الأنظار، لكن هذه المرة بعيدا عن المستطيل الأخضر، بعدما وثق مقطع فيديو رفعه للأذان وألقى كلمة في أحد مساجد مدينة غراتس النمساوية، ليتحول حديثه إلى مادة واسعة للتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو ديديتش وهو يخاطب الحضور، متحدثا عن أهمية المحافظة على الصلاة وعمارة المساجد، ومؤكدا أن المواظبة على ارتيادها تمثل "طوق النجاة الوحيد" في مواجهة ابتلاءات الحياة.

وقال ديديتش في كلمته: "واظبوا على الحضور إلى هنا، إلى المسجد، فهذا هو طوق النجاة الوحيد. في نهاية الأمر، كل شيء في هذه الدنيا زائل، وهي مليئة بالابتلاءات، وهكذا كانت الحياة بالنسبة لي، وستظل دائما كذلك".

وأثارت كلمات اللاعب تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثير من المتابعين برسالته، معتبرين أنها تعكس حرصه على استثمار شهرته الرياضية في توجيه دعوة تحمل قيما إيمانية وأخلاقية.

ورأى ناشطون أن ظهور الرياضيين للحديث عن القيم الدينية والأخلاقية يعزز أثرهم الإيجابي خارج المستطيل الأخضر، ويجعلهم قدوة للشباب، ليس فقط بما يقدمونه في الملاعب، بل أيضا بالرسائل التي يوجهونها إلى جمهورهم.

واعتبر آخرون أن كلمة ديديتش حملت دعوة إلى التمسك بالإيمان والصبر في مواجهة تحديات الحياة، والتذكير بأن النجاح والشهرة لا يغنيان عن القرب من الله، مشيدين باختياره توظيف حضوره الجماهيري في نشر رسائل ذات بعد ديني وأخلاقي.

كما رأى مدونون أن الجمع بين النجاح الرياضي والالتزام بالقيم الدينية يمثل نموذجا ملهما لكثير من الشباب، مؤكدين أن تأثير الشخصيات العامة لا يقتصر على المنافسات الرياضية، بل يمتد إلى الإسهام في ترسيخ قيم إيجابية وإلهام متابعيها من خلال مواقفها ورسائلها.

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ويبرز النجم البوسني الشاب عمار ديديتش بوصفه ركيزة أساسية ومهمة في الدفاعات الخلفية لنادي بنفيكا البرتغالي، حيث أثبت جدارته الفنية والبدنية خلال منافسات الموسم الرياضي.

ولم يقتصر حضوره اللافت على الاستحقاقات الأوروبية والمحلية مع ناديه، بل امتد ليترك بصمة دولية واضحة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، إذ قاد دفاع البوسنة والهرسك بثبات وتوازن حتى بلوغ دور الـ32 من البطولة قبل الخروج أمام المنتخب الأمريكي.

ويمثل ديديتش خيارا تكتيكيا مرنا بفضل قدرته الفائقة على المزج بين الواجبات الدفاعية الصارمة والمساندة الهجومية، مما يجعله اسما لامعا ومؤثرا في خارطة كرة القدم الحالية.