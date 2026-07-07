بالفيديو.. هل حرم التحكيم مصر من فوز تاريخي على الأرجنتين وماذا قال أبو تريكة؟

لم تقتصر الإثارة في مواجهة أتلانتا التاريخية بين الأرجنتين ومصر على الأهداف الخمسة والـ"ريمونتادا" القاتلة لحامل اللقب، بل امتدت لتشمل قرارات تحكيمية مفصلية أثارت جدلا واسعا في الشارع الرياضي المصري والعالمي، وفتحت باب التساؤلات حول مدى عدالة التحكيم ونزاهة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

والحديث هنا يتركز حول حالتين حاسمتين غيّرتا مجرى المباراة تماما، الأولى إلغاء هدف مصطفى "زيكو" في الدقيقة 58، والثانية احتساب هدف فوز الأرجنتين رغم وجود مخالفة ضد محمد صلاح قبل الهدف لم يلتفت إليها الحكم أو يراجعها كما فعل في هدف زيكو.

ونتناول التحليل التحكيمي المفصل للحالتين وفقاً لقانون اللعبة الصادر عن المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) كالتالي:

هدف "زيكو" الملغى بعد تدخل "الفار"

سجل زيكو هدفا بعد هجمة رائعة قادها هيثم حسن وتمريرة أروع لمحمد صلاح في الدقيقة 58، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود مخالفة على مروان عطية، والحقيقة أن الحالة للوهلة الأولى هي التحام عادي لا يرقى لاحتسابه مخالفة، لكن الإعادات أظهرت أن عطية دهس قدم اللاعب الأرجنتيني، وبالفعل تستحق مخالفة.

هدف فوز الأرجنتين وتجاهل مخالفة واضحة ضد صلاح

سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز القاتل للأرجنتين في الدقيقة 90+3، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت التحاما قويا وسقوطا لمحمد صلاح إثر تدخل من دفاع الأرجنتين في بداية الهجمة التي أدت للهدف، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب وغرفة الـ"فار" لم تتدخل كما تدخلت في هدف زيكو رغم وضوح المخالفة وكونها ضربة جزاء محتملة وهو ما أثار غضب المنتخب المصري وجهازه الفني، وكان يجب في هذه الحالة رجوع الحكم على الأقل لمشاهدة الحالة خاصة أن هناك قبل الهدف شبهة مسك زيكو من مدافع الأرجنتين داخل منطقة الجزاء أيضا.

والحقيقة أن هناك عرقلة واضحة من خوليان ألفاريز بالقدم اليمنى لقدم صلاح اليسرى وهو ما أسقط الأخير على الأرض لترتد الكرة بالهجمة التي انتهت بهدف الفوز القاتل.

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وهنا المسؤولية الكبرى على حكم الساحة لكن حكم تقنية الفيديو كان يجب عليه لفت نظر الحكم للمخالفة وإذا لم يقتنع يجب استدعاؤه لمشاهدة الحالة على الشاشة.

تجاهل الحكم للمخالفة أو حتى مراجعتها بالفيديو أثار غضب الجماهير المصرية والعربية التي شعرت بالمرارة، حيث يبدو المشهد وكأن هناك "كيلا بمكيالين" حيث تم التفتيش بالعدسة المكبرة في هدف مصر لإلغائه، بينما تم تمرير هدف الأرجنتين رغم وجود مخالفة واضحة.

أبو تريكة يؤكد وجود مخالفة ضد صلاح

وأكد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة عدم صحة هدف الأرجنتين الثالث وقال خلال تحليل المباراة بقنولت "بي إن سبورتس" إن صلاح تعرض لمخالفة واضحة.

وهو ما أكده أيضا النجم الأرجنتيني السابق كلاوديو لوبيز في الاستوديو بقوله "كان يجب على الحكم أن يعود لتقنية الفيديو وصلاح استحق مخالفة".