بعد وداع المونديال.. قرار رسمي من الاتحاد البرازيلي بشأن مصير أنشيلوتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استمرار كارلو أنشيلوتي في منصبه مدربا للمنتخب الوطني، وذلك على لسان مدير شؤون كرة القدم في الاتحاد رودريغو كايتانو، الذي أكد أن المدرب الإيطالي سيقود السيليساو خلال المرحلة المقبلة.

وجاء القرار بعد الإقصاء المفاجئ للبرازيل من ثمن نهائي كأس العالم، إثر الخسارة أمام النرويج بنتيجة 2-1، في مباراة تألق خلالها المهاجم إيرلينغ هالاند، الذي لعب دورا حاسما في إسقاط المنتخب البرازيلي.

مباشرة بعد نهاية المباراة، بدأت التساؤلات حول مستقبل أنشيلوتي، خاصة أن المدرب الإيطالي تعاقد معه الاتحاد البرازيلي قبل البطولة بهدف قيادة المنتخب نحو استعادة اللقب العالمي الغائب منذ سنوات.

لكن الخروج المبكر أثار الشكوك حول قدرته على تحقيق الأهداف المنتظرة، قبل أن يخرج الاتحاد البرازيلي لنفي أي نية لإقالته. وقال رودريغو كايتانو: "إنه مدربنا وسيبقى كذلك طوال الدورة الجديدة لكأس العالم"

أخطاء الماضي

وأوضح مسؤول الاتحاد البرازيلي أن أحد أسباب فشل المنتخب في كأس العالم كان غياب الاستقرار الفني خلال الفترة التي سبقت البطولة.

وقال كايتانو: "أحد الأسباب الرئيسية لفشلنا في كأس العالم كان غياب جهاز فني قوي ومستقر قادر على إعداد المنتخب بشكل صحيح للمسابقة. لا يجب أن نكرر الخطأ نفسه"

وأشار إلى أن أنشيلوتي لم يتولَ المهمة إلا في مايو/أيار العام الماضي، بعد فترة شهدت تغيير ثلاثة مدربين للمنتخب البرازيلي خلال وقت قصير، وهو ما أثر على التحضير للمونديال.

بقرار الإبقاء على أنشيلوتي، تسعى إدارة المنتخب البرازيلي إلى فتح صفحة جديدة تقوم على الاستمرارية، بعدما عانى الفريق خلال السنوات الأخيرة من عدم الاستقرار على المستوى الفني. ويأمل الاتحاد أن يمنح المدرب الإيطالي الوقت الكافي لبناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات القادمة، بدلا من الدخول مجددا في دوامة تغيير المدربين قبل البطولات الكبرى.