الاتحاد البرازيلي يدافع عن الحكم كلوس ويرد على انتقادات ترمب المتصاعدة

دخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على خط الأزمة المتصاعدة بشأن قضية طرد مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، بعدما أصدر بياناً رسمياً دافع فيه عن الحكم الدولي رافايل كلوس، رافضاً بشدة أي تشكيك في نزاهته أو كفاءته، وذلك عقب الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجاء موقف الاتحاد البرازيلي في وقت لا تزال فيه تداعيات قرار طرد بالوغون، ثم تعليق عقوبة إيقافه، تثير حالة واسعة من الجدل خلال منافسات كأس العالم 2026.

بيان رسمي: كلوس نموذج للنزاهة والاحتراف

وأكد الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أنه يدحض أي تلميحات تمس نزاهة الحكم رافايل كلوس، مشيراً إلى أنه يعد من أبرز الحكام على الساحة الدولية، ويتمتع بسجل حافل من الكفاءة والانضباط.

ووصف الاتحاد الحكم البالغ من العمر 46 عاماً بأنه "محترف نموذجي"، مؤكداً أنه يحظى باعتراف عالمي باعتباره أحد أفضل الحكام الممارسين حالياً، وأن مسيرته التحكيمية تميزت بالكفاءة الفنية والسلوك الأخلاقي والاحترام الكامل لكرة القدم.

وأوضح البيان أن الاتحاد يرفض بصورة قاطعة أي محاولات للتشكيك في نزاهة الحكم أو التقليل من مكانته الدولية.

وجاءت الانتقادات الموجهة إلى الحكم البرازيلي بعد قراره إشهار البطاقة الحمراء في وجه فولارين بالوغون خلال مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، إثر تدخله على المدافع طارق محارموفيتش.

وكان من المنتظر أن يغيب مهاجم موناكو الفرنسي عن المباراة التالية لمنتخب بلاده أمام بلجيكا في دور الـ16، تنفيذاً للعقوبة الانضباطية المترتبة على الطرد.

تعليق العقوبة يشعل الأزمة

لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت لاحقاً تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، مع جعلها مع وقف التنفيذ، وهو القرار الذي أتاح لبالوغون المشاركة في مواجهة بلجيكا.

وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة، بعدما اعتبره كثيرون خطوة غير مسبوقة، خاصة في ظل ما تردد عن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في القضية.

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وأعلن ترمب، الإثنين، أنه أجرى اتصالاً برئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، طالب خلاله بإعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، معتبراً أن قرار الطرد لم يكن مستحقاً.

وأعاد هذا التصريح إشعال الجدل بشأن استقلالية اللجان القضائية داخل الاتحاد الدولي، قبل أن يؤكد إنفانتينو في بيان منفصل أن الهيئات القضائية والانضباطية في الفيفا تعمل باستقلالية تامة، وأنها صاحبة الاختصاص في الفصل بالقضايا وفق اللوائح المعمول بها، نافياً وجود أي تدخل في قراراتها.

أبعاد تتجاوز كرة القدم

وجاء دفاع الاتحاد البرازيلي عن الحكم رافايل كلوس في توقيت يشهد توتراً سياسياً بين الولايات المتحدة والبرازيل، في ظل الخلافات القائمة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحكومة البرازيلية برئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لا سيما في الملفات التجارية.

ورغم أن القضية بدأت بقرار تحكيمي داخل الملعب، فإنها سرعان ما تحولت إلى أزمة أثارت اهتماماً سياسياً وإعلامياً واسعاً، بعدما امتدت إلى تصريحات رؤساء دول واتحادات كروية، وأعادت فتح النقاش حول استقلالية القرارات التحكيمية والقضائية في كرة القدم.