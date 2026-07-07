"ابتسم من جديد يا بني".. والد نيمار يساند نجله برسالة مؤثرة بعد صدمة المونديال

وجه والد النجم البرازيلي نيمار جونيور رسالة عاطفية مؤثرة إلى نجله، عقب خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2026، مطالبًا إياه بمواصلة لعب كرة القدم واستعادة السعادة التي كانت تميزه في بداية مسيرته.

وجاءت رسالة نيمار الأب في وقت يمر فيه اللاعب بمرحلة صعبة، بعدما ودع المنتخب البرازيلي البطولة من دور الستة عشر بالخسارة أمام منتخب النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند، في نتيجة خلفت حالة كبيرة من الحزن والانتقادات داخل الشارع البرازيلي.

وأكد والد اللاعب أن دور الأسرة يظهر بشكل أكبر في اللحظات الصعبة، مشددًا على وقوفه الكامل بجانب نجله في مواجهة الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

لم يكن خروج البرازيل من كأس العالم مجرد خسارة في مباراة، بل حمل أبعادًا أكبر بالنسبة لنيمار، خاصة في ظل الأجواء التي أحاطت بعودته إلى قائمة المنتخب للمشاركة في البطولة.

فقد شهدت الفترة الماضية حالة من الانقسام حول وجود اللاعب، بين من رأى أن خبرته وقدراته لا تزال قادرة على صناعة الفارق، ومن وجه انتقادات بسبب تراجع مستواه وتأثيره داخل الملعب.

ومع الخروج المبكر، تصاعدت المطالب بإجراء تغييرات كبيرة في صفوف المنتخب البرازيلي، بينما يدرك نيمار أن مستقبله مع الفريق الوطني قد يكون وصل إلى نهايته، الأمر الذي جعل لحظة الوداع أكثر صعوبة بالنسبة له.

نيمار الأب يستعيد رحلة نجله الطويلة

استعاد والد نيمار في رسالته الطويلة عبر "انستغرام" تفاصيل الرحلة التي جمعته بنجله منذ الطفولة، مؤكدًا أنه رأى مبكرًا أن اللاعب الصغير يمتلك شيئًا مختلفًا عن الآخرين.

وقال إن الأمر لم يكن مجرد موهبة كروية، بل كان يحمل معنى أكبر بالنسبة للعائلة، مشيرًا إلى أن طريق نيمار لم يكن سهلًا، لكنه كان مليئًا بالتحديات والنجاحات.

وأضاف أنه عاش مع نجله جميع مراحل مسيرته، بداية من أهدافه الأولى وإنجازاته الأولى، مرورًا بوصوله إلى كرة القدم الاحترافية، ثم اللعب في أكبر الملاعب، وتحقيق البطولات، وارتداء قميص المنتخب البرازيلي، والوصول إلى مكانة عالمية.

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وأكد أن أعظم فخر بالنسبة له لم يكن فقط رؤية نجله يحقق الجوائز والألقاب، بل أن يكون حاضرًا إلى جانبه في كل خطوة من خطوات حياته كلاعب وإنسان.

"استعد ابتسامتك في الملعب"

وحملت رسالة والد نيمار طلبًا واضحًا من نجله بالعودة إلى الاستمتاع بكرة القدم بعيدًا عن الضغوط التي أحاطت به في السنوات الأخيرة.

وقال له: "يا بني، استمر في لعب كرة القدم".

وطالبه باستعادة المتعة التي كان يشعر بها عندما كانت الكرة بين قدميه، والعودة إلى الابتسامة داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعب يعيش اليوم بصحة جيدة وأنه حصل على فرصة جديدة لممارسة الشيء الذي أحبه دائمًا.

كما نصحه بعدم حمل أعباء الانتقادات أو القرارات أو توقعات الجماهير، مشددًا على أن بعض الأمور تكون خارج سيطرة الإنسان، وأن المستقبل لا تحدده لحظة صعبة أو قرار واحد.

ركز والد نيمار خلال رسالته على أهمية الإيمان والصبر، مؤكدًا أن رحلة نجله لم تكن قائمة فقط على الموهبة والعمل، بل كانت أيضًا مرتبطة بالكثير من الظروف التي ساعدته على الوصول إلى القمة.

وأشار إلى أن العائلة واجهت العديد من المواقف التي اضطرت خلالها إلى اتخاذ قرارات صعبة، لكنها تمسكت بقناعاتها، معتبرًا أن ما تحقق كان نتيجة للصبر والإصرار.

وقال "إن نهاية أي مرحلة صعبة لا تعني نهاية الحلم، وإن هناك دائمًا فصولًا جديدة يمكن أن تحمل فرصًا لم تكن متوقعة".

واختتم والد نيمار رسالته بالتأكيد على استمرار دعمه الكامل لنجله، مؤكدا إنه مستعد لخوض الرحلة من جديد بكل تفاصيلها، من التضحيات والقلق والصلوات واللحظات الصعبة.