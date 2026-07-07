رغم اعتذار خارجية باراغواي.. السيناتورة أماريلا تفتح مواجهة جديدة مع مبابي

لم تهدأ أزمة كيليان مبابي وعضوة مجلس الشيوخ الباراغواياني سيليستي أماريلا، فبعد رفض حكومة بلادها لتصريحاتها المثيرة للجدل، عادت السيناتورة برسالة جديدة هاجمت فيها قائد المنتخب الفرنسي وطالبته بالاعتذار.

نشرت سيليستي أماريلا، اليوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى كيليان مبابي، بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاتها السابقة عقب مواجهة فرنسا وباراغواي في دور الـ16 من كأس العالم، والتي اعتُبرت عنصرية ومسيئة تجاه قائد المنتخب الفرنسي.

وأكدت أماريلا في رسالتها أن الخلاف بينها وبين مبابي شخصي وليس مع فرنسا، مشددة على احترامها الكبير للبلد الذي تلقت فيه تعليمها وتتحدث لغته، وأن انتقاداتها لم تكن موجهة إلى الشعب الفرنسي أو الدولة الفرنسية.

لكن السيناتورة عادت في الوقت نفسه إلى مهاجمة مبابي، متهمة إياه بإظهار الغرور واحتقار لاعبي المنتخب الباراغواياني خلال المباراة، كما انتقدت تصرفاته بعد اللقاء، خاصة تجاه حارس مرمى منتخب بلادها.

أماريلا: كتبت تحت تأثير الغضب

وفي محاولة لتوضيح موقفها، قالت أماريلا إنها ندمت على المنشورات التي نشرتها بعد المباراة، والتي تضمنت عبارات أثارت اتهامات بالعنصرية، موضحة أنها كتبتها تحت تأثير الغضب قبل أن تدرك أنها استخدمت خطابا عانت منه شخصيا بسبب أصولها المختلطة، لذلك قررت حذفها.

ورغم ذلك، رفضت السيناتورة وصف مبابي لها بأنها غير جديرة بالمنصب الذي تشغله، معتبرة أن هذا التصريح يمثل هجوما شخصيا ضدها كامرأة وسياسية منتخبة، مؤكدة أن منصبها جاء عبر صناديق الاقتراع وأنها تمثل المواطنين الذين انتخبوها.

وطالبت أماريلا قائد المنتخب الفرنسي بالتراجع عن تصريحاته وتقديم اعتذار لها، مهددة باللجوء إلى القضاء بتهمة العنف القائم على النوع الاجتماعي إذا لم يستجب لمطلبها.

تصريحات أثارت اتهامات بالعنصرية

وكانت الأزمة قد اندلعت بعد فوز فرنسا على باراغواي بهدف دون رد، سجله مبابي من ركلة جزاء، بعدما نشرت أماريلا تصريحات عبر منصة "إكس" وصفت فيها اللاعب بعبارات اعتُبرت عنصرية، من بينها التشكيك في هويته الفرنسية بسبب أصوله الكاميرونية.

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كما وجهت انتقادات حادة للاعب، معتبرة أنه أظهر تعاليا خلال المواجهة، وهي التصريحات التي أثارت موجة استنكار واسعة في فرنسا.

ورد مبابي على السيناتورة عبر حسابه الرسمي، واصفا تصريحاتها بأنها تعبير عن العنصرية، ومؤكدا أنه لن يسمح بنشر خطاب الكراهية، كما دافع عن لاعبي باراغواي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات غطت على جهودهم ومسيرتهم في البطولة.

ماكرون يدعم مبابي

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة، معلنا دعمه لمبابي ورافضا الخطاب العنصري، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هدف آخر لكيليان مبابي. ضد العنصرية هذه المرة. عندما تتلطخ الكلمات، تجيب قيمنا: الكرامة والاحترام والأخوة".

من جانبها، سارعت حكومة باراغواي إلى التبرؤ من تصريحات السيناتورة، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي رفضها لهذه التصريحات، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ احترام كرامة الإنسان والتعايش السلمي.

وشددت الوزارة على أن تصريحات أماريلا تمثل موقفها الشخصي كعضوة في السلطة التشريعية، ولا تعكس موقف الحكومة أو الشعب الباراغواياني، مؤكدة احترام العلاقات التي تجمع باراغواي وفرنسا.

وشددت الوزارة على أن تصريحات أماريلا تمثل موقفها الشخصي كعضوة في السلطة التشريعية، ولا تعكس موقف الحكومة أو الشعب الباراغواياني، مؤكدة احترام العلاقات التي تجمع باراغواي وفرنسا.