من المستحيل إلى الريمونتادا.. أرقام استثنائية في ملحمة الأرجنتين ومصر

دخلت مواجهة الأرجنتين ومصر تاريخ كأس العالم بعد واحدة من أكثر العودة إثارة في البطولة، إذ بقي المنتخب الأرجنتيني متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 78، قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز 3-2 في الوقت الأصلي، ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز بعدما كان متأخرا بفارق هدفين أو أكثر في هذا التوقيت المتأخر من المباراة.

وأفلت المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) من فخ حقيقي وكابوس كان قاب قوسين، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المصري بريمونتادا مذهلة في الدقائق الأخيرة، ليفوز 3-2 ويتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026.

إعجاز أرجنتيني

وصعق إنزو فرنانديز الجماهير المصرية بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية متقنة، مستغلا عرضية حاسمة من البديل لاوتارو مارتينيز؛ لينتزع فوزا دراماتيكيا للأرجنتين في وقت كان يعتقد فيه "الفراعنة" أنهم جروا أبطال العالم إلى الأشواط الإضافية على أقل تقدير.

وبحسب بيانات شبكة "أوبتا"، لم تتجاوز نسبة فوز الأرجنتين 0.6% عند تسجيل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق، قبل أن ينجح "التانغو" في صناعة واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ البطولة.

كما أصبحت هذه المرة الأولى منذ مونديال 1970 التي تشهد البطولة أكثر من عودة لفريق متأخر بهدفين أو أكثر لينتصر، بعدما سبقتها عودة بلجيكا أمام السنغال بالنتيجة ذاتها (3-2).

ميسي يواصل كتابة التاريخ

وواصل ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في ست مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية.

ورفع قائد الأرجنتين رصيده إلى ثمانية أهداف في النسخة الحالية، وهو أعلى رصيد يسجله لاعب خلال أول خمس مباريات لمنتخب بلاده في نسخة واحدة منذ الألماني جيرد مولر، الذي أحرز 10 أهداف في مونديال 1970.

ورغم هذا الإنجاز، سجل ميسي رقما سلبيا نادرا، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة من البطولة، خارج ركلات الترجيح.

فرنانديز وسكالوني في قائمة الأرقام

وسجل إنزو فرنانديز هدفا تاريخيا، الرقم 3000 في تاريخ كأس العالم، كما أصبح أكثر هدف متأخر يمنح الأرجنتين الفوز في الوقت الأصلي خلال تاريخ مشاركاتها بالمونديال (الدقيقة 91:55).

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من جانبه، عادل المدرب ليونيل سكالوني رقم سيزار لويس مينوتي بقيادة المنتخب الأرجنتيني في 12 مباراة بكأس العالم، ولا يتفوق عليهما سوى كارلوس بيلاردو، الذي قاد "التانغو" في 14 مباراة بالبطولة.

ودفع سكالوني أمام مصر بتشكيلة بلغ متوسط أعمارها 30 عاما و173 يوما، لتصبح ثاني أكبر تشكيلة أساسية سنا يدفع بها المنتخب الأرجنتيني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد مواجهة نيجيريا في نسخة 2018 (30 عاما و189 يوما).

رقم تاريخي لمصر رغم الخسارة

ورغم الخروج المرير، دخل المنتخب المصري سجلات كأس العالم، بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتقدم بفارق هدفين أمام حامل لقب البطولة، قبل أن يخسر اللقاء بنتيجة 3-2، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ المنتخبات الأفريقية في المونديال.

كما واصل الحارس مصطفى شوبير تألقه، ليصبح واحدا من ثلاثة حراس مرمى فقط خلال القرن الحالي يتصدون لركلتي جزاء أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، إلى جانب البولندي فويتشيك تشيزني في نسخة 2022، والأمريكي براد فريدل في مونديال 2002.