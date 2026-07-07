رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

"أرقام تاريخية تزين عبور لا روخا".. إسبانيا تقصي البرتغال بجدار دفاعي وصاعقة في الدقيقة 90

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Spain's Ferran Torres, Mikel Merino and Rodri celebrate after the match as Spain qualify for the quarter finals of the World Cup as Portugal's Cristiano Ronaldo looks dejected after the match as Portugal are eliminated from the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach
إسبانيا تحتفل بالتأهل، وخيبة جديدة لكريستيانو (رويترز)
Published On 7/7/2026

واصل المنتخب الإسباني صناعة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أطاح بجاره البرتغالي بهدف دون رد، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي، ويوقع في الوقت ذاته على سلسلة من الأرقام القياسية التي عززت مكانته بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

في المقابل، خرج المنتخب البرتغالي بسجل سلبي جديد، بعدما واصل نتائجه المخيبة في مباريات خروج المغلوب.

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دفاع إسباني يكتب التاريخ

أصبح المنتخب الإسباني أول منتخب في تاريخ كأس العالم يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية، رافعاً سلسلته إلى 10 ساعات و9 دقائق من دون استقبال أي هدف، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.

ويعكس هذا الرقم الصلابة الدفاعية التي أظهرها المنتخب بقيادة مدربه دي لا فوينتي، بعدما نجح في إغلاق جميع المنافذ أمام منافسيه طوال الأدوار الأخيرة.

هدف قاتل يواصل تحطيم الأرقام

ومنح ميكيل ميرينو بطاقة التأهل لإسبانيا بهدف سجله في الدقائق الأخيرة، ليصبح الهدف العاشر الذي يُسجل في الدقيقة 90 أو بعد ذلك خلال مونديال 2026، وهو أعلى عدد من الأهداف المتأخرة في نسخة واحدة من كأس العالم.

كما أصبح هدف ميرينو ثاني هدف فوز لإسبانيا يُسجل في الدقيقة 90 في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، بعد الهدف الذي أحرزه بيرو ضد المكسيك في نسخة عام 1962.

Spain's midfielder #06 Mikel Merino (L) celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026.
لحظة تسجيل ميرينو لهدف إنتصار إسبانيا على البرتغال في مونديال 2026 (الفرنسية)

وحمل الفوز على البرتغال الرقم 11 لإسبانيا بنتيجة (1-0) في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، لتصبح ثالث أكثر المنتخبات تحقيقاً لهذا النوع من الانتصارات، خلف ألمانيا التي تملك 17 فوزاً، والبرازيل التي حققت 13 انتصاراً بالنتيجة ذاتها.

البرتغال تواصل التعثر

في المقابل، واصل المنتخب البرتغالي نتائجه السلبية في الأدوار الإقصائية، بعدما خسر أو ودع البطولة في 6 من آخر 8 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية، رغم أنه لم يكن قد خسر سوى مباراة واحدة فقط خلال أول خمس مباريات إقصائية في تاريخه بالمونديال.

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وزادت معاناة البرتغال هجومياً أمام إسبانيا، إذ فشل الفريق في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث خلال الشوط الثاني، بينما جاءت تسديدتان فقط من أصل خمس محاولات بعد الاستراحة، وكلتاهما في الوقت بدل الضائع.

البدلاء يصنعون الفارق

وجاء هدف ميرينو بعد تمريرة حاسمة من زميله البديل فيران توريس، ليصبح ذلك ثالث هدف في تاريخ المنتخب الإسباني بكأس العالم يصنعه لاعب بديل ويسجله لاعب بديل آخر.

وسبق أن تحقق هذا السيناريو مرتين فقط، الأولى في نسخة 1982 عندما سجل إنريكي ساورا بتمريرة من كيني أمام يوغوسلافيا، والثانية في مونديال 2014 عندما سجل خوان ماتا بتمريرة من سيسك فابريغاس أمام أستراليا.

ARLINGTON, TEXAS - JULY 06: Mikel Merino #6 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 06, 2026 in Arlington, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ميرينو، يحتفل بهدفه الحاسم ضد البرتغال في ربع نهائي كأس العالم (الفرنسية)

بصمة أرسنال.. واستقرار فني منذ 2010

وسجل ميكيل ميرينو اسمه في سجل مميز، بعدما أصبح خامس لاعب مختلف من نادي أرسنال يهز الشباك في مونديال 2026، وهو أكبر عدد من لاعبي النادي اللندني المختلفين الذين يسجلون في نسخة واحدة من كأس العالم.

كما حافظ المدرب الإسباني على التشكيلة الأساسية نفسها للمباراة الثانية توالياً، في سابقة تحدث لأول مرة منذ مباراتي نصف النهائي والنهائي في النسخة التي توج فيها المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2010، في إشارة إلى الاستقرار الفني الذي يعيشه "لاروخا" في البطولة الحالية.

المصدر: الجزيرة

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