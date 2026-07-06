رياضة|كأس العالم 2026|البرازيل

شاهد.. هالاند يُكرّس عقدة البرازيل ويواصل تحطيم الأرقام القياسية ونيمار يدخل التاريخ

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Norway's forward #09 Erling Braut Haaland and his teammates celebrate with the traditional rowing gesture after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026.
النرويجيون يحتفلون بتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 على طريقة الفايكينغ (الفرنسية)
Published On 6/7/2026
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آخر تحديث: 04:36 (توقيت مكة)

كرست النرويج عقدتها التاريخية أمام البرازيل، إذ تظل المنتخب الوحيد في العالم الذي واجهه "السيليساو" عبر تاريخه دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار عليه. وبمواجهة الليلة، التي حملت الرقم 5 في تاريخ لقاءات الطرفين، عززت النرويج تفوقها بـ3 انتصارات، مقابل تعادلين في المواجهتين الأخيرتين.

وعلى صعيد الإنجازات، نجح المنتخب النرويجي في حجز مقعده بالدور ربع النهائي لبطولة دولية كبرى (كأس أمم أوروبا/كأس العالم) للمرة الأولى في تاريخه. وفي المقابل، تجرع المنتخب البرازيلي مرارة أسرع خروج له من المونديال منذ نسخة عام 1990، عندما ودّع البطولة من دور الـ16 على يد الأرجنتين، لتنتهي بذلك سلسلة تاريخية بلغت فيها البرازيل الدور ربع النهائي على الأقل في آخر 8 نسخ متتالية.

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هالاند يكرس عقدة البرازيل

وعلى مستوى الأرقام الفردية، سطع نجم المهاجم إيرلينغ هالاند الذي بات أول لاعب نرويجي يسجل ثنائية في مباراة إقصائية ببطولة دولية كبرى. كما احتكر هالاند الحالات الثلاث الوحيدة في تاريخ النرويج التي يسجل فيها لاعب هدفين أو أكثر في مباراة واحدة ببطولة كبرى، وجاءت جميعها في نسخة كأس العالم عام 2026 بـ (هدفين ضد البرازيل، وهدفين ضد السنغال، وهدفين ضد العراق).

وواصل هالاند سلسلته التهديفية الخارقة بالتسجيل في آخر 14 مباراة دولية تنافسية متتالية مع منتخب بلاده، موقعاً على 26 هدفا خلال هذه السلسلة؛ علماً بأن المرة الأخيرة التي غاب فيها عن الشباك في لقاء تنافسي تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024 أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية.

Norway's Erling Haaland (9) heads the ball in for their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum)
هالاند يسجل هدف النرويج الأول في البرازيل برأسية متقنة (أسوشيتد برس)

وفي المعسكر البرازيلي، دخل نيمار التاريخ بعد أن أصبح ثاني لاعب برازيلي يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم (2014، 2018، 2022، و2026) ليتساوى مع الأسطورة الراحل بيليه. وفي المقابل، دوّن برونو غيمارايش رقما سلبيا كأول لاعب برازيلي يهدر ركلة جزاء في مباراة بكأس العالم (باستثناء ركلات الترجيح) منذ ركلة زيكو الشهيرة ضد فرنسا في ربع نهائي نسخة عام 1986.

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وعلى خط المرمى، نجح الحارس النرويجي أورغان نيلاند في التصدي لركلة جزاء خلال 4 مباريات خاضها في كأس العالم، وهو ما يعادل حصيلة تصدياته طوال مسيرته في الدوري الإسباني، والتي بلغت ركلة واحدة فقط من أصل 8 واجهها خلال 59 مباراة.

أما على صعيد المواهب الشابة، فقد أصبح المهاجم الواعد "رايان" ثالث لاعب شاب يبدأ 3 مباريات أو أكثر كلاعب أساسي مع البرازيل في نسخة واحدة من كأس العالم، مسيراً على خطى بيليه (4 مباريات) وألتافيني (3 مباريات) واللذين حققا هذا الرقم في مونديال السويد عام 1958.

المصدر: الجزيرة

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