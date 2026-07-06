استفزاز وسخرية.. كواليس الحوار الساخن بين نيمار وحارس النرويج

كشف تقرير برازيلي عن تفاصيل الحوار الحاد بين النجم نيمار دا سيلفا وحارس مرمى النرويج أورجان نايلاند، لحظة تسديد الجناح الشهير ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين في كأس العالم.

وإلى جانب مواطنه إيرلينغ هالاند، يدين منتخب النرويج لنايلاند في الفوز الذي حققه "الفايكنغ" على البرازيل 2-1 في الدور ثمن النهائي من كأس العالم، بعد تصدياته العديدة الحاسمة أثناء مجريات اللقاء، أبرزها ركلة جزاء في الشوط الأول.

حوار نيمار وحارس النرويج

وبالإضافة إلى ذلك، خطف نايلاند الأضواء مجددا بعد دخوله في مشادة مع النجم البرازيلي نيمار، في وقت كانت فيه المباراة تقترب من نهايتها، بعد احتساب ركلة جزاء أخرى "لراقصي السامبا" في الوقت بدل الضائع.

وحاول نايلاند التأثير على نيمار بعدما وجّه له عبارات وصفها موقع "أو غلوبو" (O Globo) البرازيلي بأنها استفزازية، ولاحقا، ردّ عليه نجم "السيليساو" بعد نجاحه في التسجيل من علامة الجزاء.

وبدأ الحوار بين اللاعبين بعدما وضع نيمار الكرة على علامة الجزاء، فتوجّه نايلاند نحوه وقال له متحديا "سأوقفك، سأوقفك"، ليرد عليه البرازيلي "في أي جهة تريد أن أضع لك الكرة؟".

وبكل هدوء سدد نيمار الكرة في الزاوية اليسرى لنايلاند الذي لم يتحرّك حتى للقفز نحوها، لتستقر في الشباك محرزا الهدف الوحيد للبرازيل.

وبعدها عاد نيمار لنايلاند وقال له وهو يضحك "ليس معي، ليس معي".

وكان نايلاند قد تصدّى لركلة جزاء أخرى في الشوط الأول من المباراة، نفّذها برونو غيماريش، حارما "السيليساو" من خطف الأسبقية.

خروج البرازيل

وودّع المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، كأس العالم من دور الـ16، ليستمر صيامه عن تحقيق لقب البطولة لمدة 24 عاما، بعد تتويجه للمرة الخامسة والأخيرة في مونديال عام 2002 الذي أُقيم في كوريا الجنوبية واليابان.

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أما منتخب النرويج العائد إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998، فقد تأهل إلى دور الثمانية وضرب موعدا ناريا مع نظيره الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النرويج وإنجلترا يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب ميامي.