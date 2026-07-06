مونديال 2026 يطيح بمدرب جديد بعد أشهر من تعيينه

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الأحد، رحيله عن تدريب منتخب غانا، وذلك عقب خروج "النجوم السوداء" من دور الـ16 لكأس العالم عام 2026 إثر خسارتهم أمام كولومبيا بهدف دون رد.

وجاءت نهاية مشوار كيروش مع المنتخب الغاني بعد فترة قصيرة، إذ تولى قيادة الفريق في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يقوده في أول تحدّ رسمي إلى بلوغ ثمن النهائي، حيث انتهى مشواره أمام المنتخب الكولومبي.

رقم تاريخي في كأس العالم

ورغم قصر تجربته مع غانا، دوّن كيروش إنجازا شخصيا جديدا، بعدما عادل الرقم القياسي للمدرب الصربي بورا ميلوتينوفيتش بقيادة منتخب في خمس نسخ متتالية من كأس العالم، إذ سبق له الظهور على مقاعد البدلاء مع البرتغال في مونديال عام 2010، ثم مع إيران في نسخ أعوام 2014 و2018 و2022، قبل قيادة غانا في نسخة عام 2026.

رسالة وداع ودعوة للإصلاح

وفي بيان الوداع، عبّر المدرب البرتغالي – البالغ من العمر 73 عامًا – عن "فخره" بما حققه المنتخب الغاني خلال البطولة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحتفظ بـ"الاستياء الصحي لأولئك الذين يريدون المزيد دائما".

وشدّد كيروش على أن نجاح منتخب غانا في المستقبل لا يعتمد فقط على ما يحدث داخل الملعب، بل يجب أن يبدأ من خارجه، داعيا إلى توفير أفضل بيئة ممكنة للتحضير، وحماية المواهب الكروية، والعمل على تطويرها، معتبرا أن غانا تمتلك قاعدة استثنائية من اللاعبين تستحق مشروعا طويل الأمد.