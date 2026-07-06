رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

مونديال 2026 يطيح بمدرب جديد بعد أشهر من تعيينه

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 27, 2026 The flag of Ghana is seen as Ghana coach Carlos Queiroz reacts REUTERS/Pilar Olivares
كيروش المدرب السابق لمنتخب غانا (رويترز)
Published On 6/7/2026

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الأحد، رحيله عن تدريب منتخب غانا، وذلك عقب خروج "النجوم السوداء" من دور الـ16 لكأس العالم عام 2026 إثر خسارتهم أمام كولومبيا بهدف دون رد.

وجاءت نهاية مشوار كيروش مع المنتخب الغاني بعد فترة قصيرة، إذ تولى قيادة الفريق في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يقوده في أول تحدّ رسمي إلى بلوغ ثمن النهائي، حيث انتهى مشواره أمام المنتخب الكولومبي.

Ghana's Portuguese head coach Carlos Queiroz gestures during the 2026 World Cup round of 32 football match between Colombia and Ghana at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 3, 2026.
كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي المخضرم (الفرنسية)

رقم تاريخي في كأس العالم

ورغم قصر تجربته مع غانا، دوّن كيروش إنجازا شخصيا جديدا، بعدما عادل الرقم القياسي للمدرب الصربي بورا ميلوتينوفيتش بقيادة منتخب في خمس نسخ متتالية من كأس العالم، إذ سبق له الظهور على مقاعد البدلاء مع البرتغال في مونديال عام 2010، ثم مع إيران في نسخ أعوام 2014 و2018 و2022، قبل قيادة غانا في نسخة عام 2026.

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رسالة وداع ودعوة للإصلاح

وفي بيان الوداع، عبّر المدرب البرتغالي – البالغ من العمر 73 عامًا – عن "فخره" بما حققه المنتخب الغاني خلال البطولة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحتفظ بـ"الاستياء الصحي لأولئك الذين يريدون المزيد دائما".

وشدّد كيروش على أن نجاح منتخب غانا في المستقبل لا يعتمد فقط على ما يحدث داخل الملعب، بل يجب أن يبدأ من خارجه، داعيا إلى توفير أفضل بيئة ممكنة للتحضير، وحماية المواهب الكروية، والعمل على تطويرها، معتبرا أن غانا تمتلك قاعدة استثنائية من اللاعبين تستحق مشروعا طويل الأمد.

المصدر: ليكيب

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