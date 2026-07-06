"هذه لعبتنا".. كلوب يوجه رسالة حادة لترمب وإنفانتينو

أعرب المدرب الأسبق لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن غضبه من التقارير التي تحدثت عن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأثير على قرار إلغاء إيقاف المهاجم ⁠الأمريكي فولارين بالوغون قبل مواجهة بلجيكا في دور الستة عشر من كأس العالم 2026.

وحذر كلوب، الذي يعمل محللاً خلال البطولة عبر شبكة "ماجينتا تي في" من أي تدخل سياسي في شؤون اللعبة: "هذه لعبتنا، وليس لعبتهم"، في رسالة واضحة تعبر عن رفضه لأي تدخل من خارج منظومة كرة القدم في القرارات الرياضية.

وقال ترمب ⁠اليوم الاثنين ⁠إنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، مبررا تدخله بأنه محاولة لتصحيح ما وصفه بأنه "قرار تحكيمي فظيع".

قرار يسمح لبالوغون بالمشاركة أمام بلجيكا

وكان "فيفا" قرر، الاثنين، السماح لفولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا، بعدما ألغى عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة عليه.

وجاء الإيقاف التلقائي عقب حصول المهاجم الأمريكي على بطاقة حمراء خلال مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الاثنين والثلاثين الأسبوع الماضي.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، حيث رحب به المنتخب الأمريكي والرئيس دونالد ترمب، بينما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم دهشته من القرار، مؤكداً أنه يدرس جميع الخيارات الممكنة للتعامل مع هذه القضية.

وفي تطور زاد من حدة الجدل، ذكر موقع "ذي أثلتيك" (The Athletic)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى اتصالاً برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، الذي تجمعه به علاقة ودية، طالب خلاله بإلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على بالوغون.

ورغم انتشار هذه التقارير، لم يصدر أي تعليق رسمي من "فيفا"، بينما صرح ترمب لاحقا بأنه طلب فقط النظر في القرار ومراجعته.

كلوب: إذا صحّت التقارير فهذا أمر جنوني

وعلق كلوب على تلك الأنباء قائلاً: "إذا كان ترمب وإنفانتينو قد اتفقا بالفعل على ذلك، فهذا أمر جنوني. إنه يضع كل شيء موضع شك".

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وأضاف أن مثل هذه التدخلات، إذا ثبتت صحتها، تمثل تهديداً لاستقلالية كرة القدم ومصداقية قراراتها، مؤكداً أن: "هذين الشخصين، اللذين لا يعرف أي منهما شيئاً عن كرة القدم، لا ينبغي أن يكون لهما أي دور على الإطلاق في هذا الأمر".

وشدد كلوب على أن قرار طرد بالوغون في المباراة السابقة كان مستحقاً، مؤكداً أن الواقعة التي أدت إلى البطاقة الحمراء "لا تترك أي مجال للنقاش. إنها بطاقة حمراء واضحة".

وأضاف أنه حتى إذا رأى البعض أن قرار الحكم كان خاطئاً، فإن كرة القدم شهدت على مدار تاريخها العديد من الأخطاء التحكيمية، وهو أمر اعتادت اللعبة التعايش معه.

وقال: "لعبتنا شهدت دائماً أخطاء تحكيمية، ومع ذلك نتعلم التعايش معها ونواصل المضي قدماً".

وفي سياق متصل، يواصل اسم يورغن كلوب تصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني، بعدما تقدم يوليان ناغلسمان باستقالته عقب خروج ألمانيا من كأس العالم، إثر خسارتها أمام باراغواي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في دور الاثنين والثلاثين.