"ليست النهاية".. أنشيلوتي يعلن انطلاق "دورة جديدة" للبرازيل ويعد بثورة (فيديو)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن "السيليساو" بصدد البدء في "دورة جديدة" ضمن مساعيه لتحقيق اللقب المونديالي السادس، وجاء ذلك في أعقاب خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته الأحد أمام نظيره النرويجي بنتيجة (1-2).

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب المباراة، قال أنشيلوتي: "لا أعتقد أن هذه هي النهاية، بل هي بداية دورة جديدة"، مقرا في الوقت ذاته بأن المنتخب البرازيلي لم يقدم "كأس عالم جيدة، ويجب علينا مواصلة العمل".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 67 عاماً – والذي جدد مؤخرا عقده لقيادة الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي حتى عام 2030 – قائلا: "سنتعامل مع حزن الخروج، سنقبل هذه الهزيمة ونستخدمها كوقود للدورة الجديدة من أجل التقدم". وزاد: "إنها نتيجة مخيبة جدا، لكن لدينا مجموعة جيدة جدا، وقد بذل اللاعبون جهودا كبيرة رغم الخسارة. علينا أيضا تحليل ما حدث للقيام بالأمور بشكل مختلف".

وأشار المدرب الإيطالي – الذي يخوض أولى تجاربه غير الناجحة على رأس منتخب وطني بعد مسيرة حافلة في نخبة أندية كرة القدم – إلى أن ورشة العمل الأساسية لأبطال العالم 5 مرات ستتركز في خط الوسط، موضحا: "من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير بعض اللاعبين في وسط الملعب، نحن بحاجة إلى لاعبين جدد، وإلى مواهب شابة".

وكان أنشيلوتي قد منح الفرصة، منذ وصوله للإشراف على البرازيل، لثنائي الهجوم الشاب إندريك ورايان (19 عاماً لكل منهما)، وشدد في هذا السياق بالقول: "المنتخب يملك مجموعة صلبة ذات جودة عالية، ويمكن أن ينضم لاعبون جدد".

وتابع المدير الفني للبرازيل حديثه بالقول: "من الواضح أن الجميع حزين جدا، مثل الجماهير، وهذا أمر مفهوم، ويجب أن نرد بسرعة. أحاول أن أكون قدوة للجميع، لقد كنت دائما عاشقا لكرة القدم وسأواصل القيام بعملي".

إعلان

وفي تحليله لمجريات اللقاء، أوضح أنشيلوتي أن المنتخب البرازيلي سنحت له "فرص كثيرة" خلال الشوط الأول، متابعا: "فرضنا سيطرتنا، وكانت النرويج تغلق دفاعها وكان لاعبوها يتمركزون في مناطق متقدمة، كما كان الضغط الزائد محفوفا بالمخاطر".

واختتم الإيطالي بالإشارة إلى التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني قائلا: "دخل إندريك ليمنحنا عمقا أكبر ويضيف جودة في الثلث الأخير، كما أدخلنا نيمار. حاولنا الحفاظ على الوتيرة في اللعب والضغط في مناطق متقدمة، لكن بعد ذلك بدأت النرويج وإيرلينغ هالاند في توسيع الفارق".