فيفا يغلق الباب في وجه بلجيكا برفض الطعن ضد بالوغون

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقفه من الجدل الدائر حول مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون في الأدوار الإقصائية من كأس العالم عام 2026، بعدما رفضت لجنة الاستئناف، الاثنين، الطعن المقدم من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ضد قرار إعادة تأهيل اللاعب، واعتبرته "غير مقبول" من الناحية القانونية.

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان رسمي، أن الاتحاد البلجيكي لا يملك الصفة القانونية التي تخوله تقديم استئناف على القرار، كونه ليس طرفا في الإجراءات التي نظرتها الهيئات القضائية التابعة للفيفا، وهو ما أدى إلى رفض الطعن شكلا دون الخوض في مضمونه.

استندت لجنة الاستئناف في قرارها إلى مسألة الاختصاص والصفة القانونية، وهو ما يعني أن اللجنة لم تتطرق إلى الأسباب التي دفعت لجنة الانضباط إلى تعديل العقوبة المفروضة على بالوغون.

وبذلك، أغلق القرار باب النقاش داخل الفيفا بشأن قانونية إعادة تأهيل اللاعب، من دون تقديم تفسير إضافي حول المبررات التي استندت إليها لجنة الانضباط عند مراجعة العقوبة.

كيف بدأت القضية؟

تعود الأزمة إلى مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم عام 2026، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فولارين بالوغون بعد تدخله على المدافع البوسني طارق محرميوفيتش.

وعقب مراجعة الملف، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي تعديل العقوبة، لتصبح الإيقاف لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، إلى جانب إخضاع اللاعب لفترة اختبار تمتد عاما كاملا، وهو القرار الذي أتاح له المشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن دور الـ16.

ورغم رفض الاستئناف داخل أروقة الفيفا، لا يزال بإمكان الاتحاد البلجيكي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، استناداً إلى ما يعتبره ضرراً ناتجاً عن قرار إعادة تأهيل اللاعب، إلا أن ضيق الوقت قبل انطلاق المباراة قد يقلل من فرص اتخاذ أي إجراء مؤثر.

ترمب يدخل على خط الأزمة

ولم تقتصر القضية على الجوانب القانونية والرياضية، بل امتدت إلى المستوى السياسي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، أنه تدخل شخصيا في الملف من خلال اتصال أجراه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

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وأكد ترمب أنه طالب بإعادة النظر في البطاقة الحمراء التي تعرض لها بالوغون، معتبراً أن قرار الطرد لم يكن مبررا.

وفي مواجهة الانتقادات التي صاحبت القضية، أصدر إنفانتينو بيانا عبر منصة "إكس"، شدد فيه على استقلالية الهيئات القضائية والانضباطية داخل الفيفا.

وأوضح إنفانتينو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن القضية تخضع لإجراءات قانونية مستقلة، وأن الفصل فيها يتم وفق اللوائح المعمول بها ومن خلال الهيئات المختصة، نافيا بصورة غير مباشرة وجود أي تدخل في عمل اللجان القضائية.

وأكد رئيس الفيفا أن احترام استقلالية الهيئات القضائية يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الدولي، مشددا على أن القرارات التأديبية تصدر وفق اللوائح والوقائع الخاصة بكل قضية، بما يحافظ على نزاهة المنافسات ومصداقية كرة القدم.