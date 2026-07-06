رئيس "فيفا" يرد على اتهامات التدخل السياسي في قرار بالوغون

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، على توضيح موقفه من الجدل الدائر حول قضية إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، مؤكداً أن الهيئات القضائية داخل الاتحاد الدولي تتمتع باستقلالية كاملة، وأنها صاحبة الاختصاص الوحيد في الفصل بالقضايا الانضباطية، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.

وجاءت تصريحات إنفانتينو، مساء الإثنين، عبر حساب "فيفا" الرسمي على منصة "إكس"، بعدما تصاعدت الانتقادات التي طالت الفيفا عقب قرار تعليق العقوبة المفروضة على بالوغون، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية.

اتصال من ترمب بشأن القضية

وكشف رئيس الفيفا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاستفسار بشأن قضية بالوغون، موضحاً أن هذا النوع من الاتصالات ليس استثنائياً، إذ يناقش بصورة منتظمة ملفات تتعلق بكرة القدم وكأس العالم مع رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وشخصيات مهتمة باللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح إنفانتينو أنه أبلغ ترمب بوضوح أن القضية تخضع لإجراءات قانونية قائمة أمام الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا، وأن الفصل فيها سيتم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة، وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها داخل الاتحاد الدولي.

"الهيئات القضائية مستقلة"

وشدد إنفانتينو في بيانه على أن استقلالية الهيئات القضائية تمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً أن هذه الهيئات تعمل بصورة مستقلة تماماً، وتطبق لائحة الانضباط الخاصة بالفيفا، وتفصل في القضايا استناداً إلى الوقائع واللوائح المنظمة، دون أي تأثير من الجهات التنفيذية داخل الاتحاد.

وأضاف أن احترام استقلالية هذه الهيئات يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على نزاهة اللعبة ومصداقية الاتحاد الدولي، مؤكداً أن هذا المبدأ يجب أن يحظى بالاحترام في جميع الظروف.

احترام القرارات مهما كان الموقف

وأوضح رئيس الفيفا أنه يطالع قرارات لجنة الانضباط فور صدورها، لافتاً إلى أنه قد يتفاجأ ببعضها، وقد يتفق مع بعضها الآخر أو يختلف معها، إلا أن موقفه يظل ثابتاً في احترام تلك القرارات وعدم التدخل فيها.

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وأكد أن تقييمه الشخصي لأي قرار لا يغيّر من ضرورة احترام استقلالية الهيئات التي أصدرته، مشيراً إلى أن قوة المؤسسات الرياضية تقوم على احترام سيادة القانون وعدم التأثير في عمل الجهات القضائية.

وجاء بيان إنفانتينو في ظل موجة انتقادات تعرض لها الاتحاد الدولي خلال الساعات الماضية، بعد قرار تعليق العقوبة المفروضة على فولارين بالوغون، وهو ما دفع رئيس الفيفا إلى إعادة التأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالقضية تسير وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة داخل الاتحاد.

واختتم إنفانتينو بيانه بالتشديد على أن احترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون يمثلان الضمان الحقيقي للحفاظ على نزاهة المنافسات الكروية ومصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكداً أن هذا النهج سيظل ثابتاً في جميع القضايا التي تنظرها الهيئات القضائية التابعة للفيفا.