بوساطة نجم يحبه ترمب.. مدرب إنجلترا يطلب "مازحا" إلغاء طرد كوانساه

سخر مدرب منتخب إنجلترا الألماني توماس توخيل من إلغاء عقوبة الإيقاف عن فولارين بالوغون لاعب منتخب أمريكا، وفتح الباب مازحاً أمام إمكانية تكرار الحالة مع لاعبه جاريل كوانسا.

ونال كوانسا بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد خلال مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، بعد تدخّل عنيف على خيسوس غاياردو.

توخيل يسخر من قرار فيفا

وشكّك توخيل في الآلية التي أدت إلى رفع عقوبة الإيقاف عن بالوغون الذي طُرد بدوره في مباراة الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك في دور الـ32 بعد تدخّل مشابه، قبل أن تقرر اللجنة التأديبية التابعة لفيفا وعلى نحو مفاجئ إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، ما يعني أن اللاعب سيكون متاحاً للمشاركة ضد بلجيكا في ثمن النهائي.

وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) الأمريكية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تواصل مع جياني إنفانتينو رئيس فيفا لمراجعة عقوبة بالوغون.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عن حالة بالوغون "لكي أكون واضحاً جداً، أعتقد أنها لم تكن بطاقة حمراء، لكن فار تدخل ومن الواضح أن 3 أشخاص من طاقم الفيديو والحكم راجعوها وكان رأيهم أنها بطاقة حمراء. لذا فقد اتُخذ القرار".

وأضاف متهكماً "من الذي ألغى هذا القرار؟ ومتى؟ وعلى أي أساس؟ وإلى أين سيصل هذا الأمر الآن؟ إنه أمر غريب بالنسبة لي".

وتابع مدرب إنجلترا "نريد اتساقاً في القرارات، أعتقد أن البطاقة الصفراء ضد ديكلان رايس في الدقيقة الأولى ليست مستحقة، هل نطالب بإلغائها؟ وهل تطالب فرنسا بإلغاء البطاقة الصفراء للاعبها مايكل أوليسي أمام باراغواي. يمكننا الجدال إلى ما لا نهاية".

"كين الوسيط"

وبعد المباراة ضد المكسيك أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقائد إنجلترا هاري كين، واصفاً إياه "باللاعب العظيم".

واستثمرت وسائل الإعلام إشادة ترمب لسؤال توخيل عما إذا كان على كين الضغط على الرئيس الأمريكي ومطالبته بالتدخل لإلغاء إيقاف كوانسا.

وأجاب توخيل "ربما، هذه نقطة بداية جيدة"، وأضاف عن إمكانية تقديم استئناف "أين يبدأ هذا الأمر وأين ينتهي الآن؟ هل يمكننا إلغاء القرارات أم لا؟ ما الذي يحدث؟".

إعلان

وختم المدرب الألماني "السؤال الذي أطرحه هو أين نرسم الخط الفاصل؟ ليس لدي إجابة على ذلك. إلى أين ينتهي هذا الآن؟ هل نستأنف إذا كانت البطاقة الصفراء غير مستحقة؟ هل نعتقد أنها ليست حمراء أم من يعتقد ذلك؟ أين يبدأ هذا وأين ينتهي؟".