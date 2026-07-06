بفضل اتصال ترمب بإنفانتينو.. فيفا يلغي عقوبة بالوغون ويفجر غضبا بلجيكيا في مونديال 2026

إثر اتصال هاتفي شخصي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، تقرر رسميا السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2026، في خطوة غير مسبوقة أشعلت جدلا حادا وهزت أركان البطولة.

اتصال ترمب بإنفانتينو

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن تدخل ترمب الأسبوع الماضي وطلبه المباشر بمراجعة عقوبة بالوغون، كان المحرك الأساسي لقرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا بتعليق إيقاف اللاعب لمدة عام. وتفاخر ترمب بهذا التدخل عبر منصته "تروث سوشال" قائلا: "شكرا لفيفا على القيام بما هو صواب، وتصحيح ظلم كبير!"، وهو تدخل رئاسي تزامن مع دعوات علنية من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإلغاء البطاقة.

وكان بالوغون قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر دوسه على قدم مدافع بوسني في دور الـ32، في مباراة انتهت بفوز الولايات المتحدة بثنائية نظيفة. وبحسب لوائح الفيفا، فإن البطاقة الحمراء المباشرة تعني الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بقرار غير قابل للاستئناف، وهو ما أقر به بالوغون نفسه يوم الجمعة معتبرا أن الإيقاف أمر يجب أن يتقبله.

إلا أن الاتحاد الدولي برر قراره المفاجئ بالاستناد إلى المادة 27 من قانون الانضباط، معتبرا تعليق التنفيذ بمثابة فترة اختبار مدتها عام واحد، ومشيرا إلى سابقة تخفيف عقوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أواخر العام الماضي لتبرير هذا الإجراء.

بلجيكا تهاجم قرار الفيفا

وقوبل قرار الفيفا بانتقادات لاذعة من الجانب البلجيكي الذي اعتبر الخطوة نسفا لمبادئ اللعب النظيف. وأصدر الاتحاد الملكي البلجيكي بيانا عبر فيه عن ذهوله من القرار الذي يتناقض مباشرة مع اللوائح، مؤكدا دراسته كافة الخيارات لحماية الحقوق المشروعة للمنتخبات.

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من جهته، صرح مدرب بلجيكا الفرنسي رودي غارسيا غاضبا بأنه لم يكن يعلم أن 5 يوليو/تموز أصبح يوم كذبة أبريل/نيسان في كأس العالم، مشددا على أن دفاعه ينصب على أخلاق ونزاهة كرة القدم، بينما اعتبر الحارس تيبو كورتوا أن صدور القرار قبل يوم واحد من المباراة كان مفاجئا وأثر سلبا على الاستعداد الذهني لفريقه.

وعلى الجانب الآخر، شكل القرار دفعة معنوية هائلة للمنتخب الأمريكي الذي يعول بشدة على هدافه بالوغون، صاحب الأهداف الثلاثة، في مساعي الولايات المتحدة -التي تستضيف البطولة بالشراكة مع كندا والمكسيك- للوصول إلى ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2002.

وعبر النجم الأمريكي كريستيان بوليسيك للصحفيين في سياتل عن ترحيب زملائه بالقرار معتبرا أنه يمنحهم دفعة قوية، كما أصدر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بيانا مقتضبا عبر فيه عن سعادته البالغة بأهلية لاعبه للمشاركة في هذه المواجهة الحاسمة.